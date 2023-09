Midwest All-in Garden Tielt One opent tegen Iebac Ieper

De Tieltse basketclub Midwest All-in Garden Tielt One miste vorig seizoen nipt de promotie naar eerste provinciale. Jammer, maar wie weet kan die dit seizoen wel behaald worden. De opener wordt wellicht een topper op de dag van de voorstelling voor een uitgebreid publiek.

“Voor ons eerste jaar in tweede provinciale mogen we terugkijken op een fantastisch seizoen”, stelt trainer-coach Hans Vanoosthuyse. “De doelstelling was de eerste vier te halen om zeker te zijn van behoud en dat haalden we redelijk snel. Dan moest er niets en mocht er alles. We hebben in de tweede ronde nog meegespeeld voor promotie. We verliezen onze laatste match door een afgekeurde korf die volgens de video duidelijk op tijd binnen was. Het zou misschien met de derde promotie in evenveel jaar een promotie te veel geweest zijn, ik weet het niet. Alhoewel ik denk dat we in eerste provinciale niet zouden zakken want we beschikken nu opnieuw over een stevige ploeg.”

“We kunnen terugblikken op een heel goede voorbereiding. Ik ben zelf een maand out geweest. We hebben uiteindelijk slechts één wedstrijd verloren tegen een eersteprovincialer. Er was dan ook geen coach en dat scheelt toch een slok op de borrel. Dat is veelbelovend voor de komende competitie. We beschikken over drie nieuwe spelers, de aanvulling die we nodig hadden. Dat zijn spelers die perfect passen in het team. Je ziet dat op en naast het veld.”

Tegen zakker Iebac

De eerste wedstrijd is zaterdagavond tegen Iebac dat gezakt is van eerste naar tweede. “Volgens die club is dat een topper maar ik bekijk dat als een wedstrijd zoals een andere. Ik denk dat we er klaar voor zijn ondanks dat we een geblesseerde speler hebben en één die hoogstwaarschijnlijk afwezig zal zijn. We hebben dit seizoen geen uitgesproken ambitie, we zien waar we komen. Dan kunnen we die nog wat bijstellen in de loop van het seizoen”, besluit de coach. (WD)