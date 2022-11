Michael Lecluyse (Spurs C) over de match tegen stadsgenoot Wikings: “Tegenover Vagant staan is geen cadeau”

Net als Holstra staat Spurs C met een vijf op zes bovenaan de rangschikking van hun reeks in eerste provinciale. Wikings heeft twee op zes gehaald, maar put ongetwijfeld moed uit een sterke prestatie tegen leider Holstra vorig weekend. De jonge gasten van Spurs C zijn verwittigd.

“De eerste match van de competitie was tegen Wikings en die wonnen we vooral door onze loopsnelheid in een sterk vierde quarter”, opent Michael Lecluyse. “Bij hen is de druk om te winnen nu veel groter, want ook zij willen binnen de eerste vier eindigen. Wikings, dat zijn allemaal mannen die hoger hebben gespeeld. Bij ons ben ik de oudste, samen met Hobie Cottenier. Maar iedereen heeft wel een goeie opleiding genoten en kan zijn mannetje staan. Mathias Vergote en Thomas Witdouck zijn iets jonger en helpen de ploeg ook dragen. Milo Vandecasteele is duidelijk een interessante aanwinst voor de ploeg, ondanks zijn jeugdige leeftijd. Negen jaar geleden speelde ik ook al eens in eerste provinciale, en ik vind dat het niveau van onze reeks een heel stuk hoger is dan vroeger. Het plezante is dat haast alle spelers mekaar goed kennen.”

Ik was bijna aan stoppen toe, maar coach Heinle overtuigde me

“Sinds ik met mijn zus de Gaverranch heb overgenomen, ontbrak de tijd om veel te trainen en even was ik zelfs bijna aan stoppen toe. Lange tijd geblesseerd, knieschijf uit de kom, corona, ik was het basketgevoel wat kwijt. Dat Brian Heinle coach zou worden, trok me over de streep om toch maar opnieuw in competitie te spelen. Toen Brian deel uitmaakte van Kortrijk Sport One zaten we een seizoen samen in de ploeg en hadden sindsdien een goeie band. Het is echt tof om met zo’n ervaren kerel samen te werken.”

Zelf meer dirigeren

“Toen ik vroeger in de One van Sport speelde, had ik een totaal andere rol. Toen kwam het er meer op aan om op het juiste moment op de juiste plaats te staan. Nu word ik meer in een dirigerende rol uitgespeeld. Je kan meer zelf initiatief nemen en vooral met Hobie en Thomas lukt dat vrij aardig. Het is bijzonder leuk dat de ploeg voluit gaat voor de winst. Iedereen is even tevreden met een assist als met een score, als er maar gewonnen wordt. Tegenover Vagant, meer bepaald tegenover Mathieu Bergen staan, dat is anderzijds geen cadeau. Die weet al wat ik ga doen nog voor ik dat zelf weet”, lacht Michael, die ook aan de supportersaantallen ziet dat eerste provinciale met die kwaliteit van spelers best aantrekkelijk kan zijn. (JS)

Zondag 20 november om 15.30 uur in de Lange Munte: House of Talents Spurs C – Wikings Kortrijk.