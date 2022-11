Mibac Middelkerke in derby tegen leider: “Goede flow, maar vier spelers geblesseerd aan de kant”

Mibac Middelkerke staat in eerste provinciale momenteel op een gedeelde derde plaats in zijn poule. Zaterdag staat de derby tegen de ongeslagen leider KBGO Basket@Sea Three op de agenda.

Een stevige uitdaging voor Thibaut Decloedt en zijn ploegmaten. “We weten dat dit een jonge ploeg is die van de eerste tot de laatste seconde druk zal zetten op ons”, klinkt het. “Hoe wij met die druk omgaan, zal bepalen of we een kans maken. We zitten na twee zeges in een goede flow, maar blijven geteisterd worden door veel blessures. We moeten dit weekend wellicht vier spelers missen en dat weegt toch door.”

De competitie startte niet eenvoudig. “We hebben eind vorig seizoen heel wat scorend vermogen zien vertrekken. We hebben ook wat versterking erbij gehaald maar de rollen zijn voor de meeste spelers toch veel veranderd binnen de ploeg. Na verlies in alle bekerwedstrijden verloren we ook de eerste drie competitiematchen. Gelukkig is het tij nu gekeerd.”

De doelstelling voor dit seizoen is duidelijk. “We willen bij de eerste vier eindigen in onze poule en zo heringedeeld worden bij de beste groep. Dit zal geen makkelijke klus zijn, want wij zijn niet de enige die dit voor ogen hebben. Maar ik denk ook dat we sterker zullen worden als onze geblesseerde spelers terugkeren.”

Zaterdag 12 november om 18.15 uur: Mibac Middelkerke One – KBGO Finexa Basket@Sea Three.