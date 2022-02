Met zege in Antwerpen plaatst Filou Oostende zich voor de bekerfinale

Zonder Jantunen (kuit) en Buysse (quarantaine) heeft Filou Oostende de terugmatch in de halve finales om de beker van België perfect gecontroleerd. De rood-gelen wonnen met 72-82 en boekten dus een totaalscore van 172-150 tegen Antwepr Giants. Dat is duidelijk.

Tiby opende sterk (3-0) maar na twee bommen van Gillet nam Oostende bij 5-6 de leiding over. Randolph (5), Booth (2) en Gillet (8) bouwden een 7-15-voorsprong na 5’34” uit. De Oostendenaars domineerden het volledige openingskwart en zetten dat met een dunk van Buysschaert (15-27) extra in de verf.

Fredrikssoon milderde nog tot 18-27 na tien minuten. De Oostendenaars hadden in dat initiële kwart 10 op 14 tweepunters gescoord, 2 op 9 bommen en 1 op 1 vrijworpen. De 8 rebounds en vooral de 9 assists sprongen ook in het oog.

Vroeg in het tweede kwart vlamde van der Vuurst een driepunter (18-30) door het netje maar de jonge Nederlander hoorde ook snel zijn derde fout. Toch controleerden Djordjevic en zijn maats vlot na 23-30 en 25-32 deze matchperiode. Met twee vrijworpen legde Buysschaert 36-47-cijfers halverwege de avond vast. De rood-gelen hadden 14 op 20 tweepunters geshot waarbij vooral de maxima van Booth (4 op 4) en Brimah (3 op 3) opvielen.

De 4 op 13 aan bommen waren matig tot goed maar de 7 op 7 aan vrijworpen waren perfect. Oostende plukte 15 rebounds (Brimah 5, Gillet 4) en deelde 13 assists uit. Booth, Djordjevic en van der Vuurst hadden elk een trio aan assists verdeeld.

Een alley-oop-pass van Booth naar Brimah kleurde de aanvangsfase van het derde bedrijf. Rustig bleef Oostende de kloof behouden. Na 28 minuten mocht Brimah rusten. De Ghanese center was toen al goed voor 17 punten (7 op 9 tweepunters en 3 op 4 vrijworpen) en 9 rebounds in 22 minuten. Beide teams bereikten bij een 53-62-score het halfuur.

In het vierde kwart zagen de Oostendse supporters nog leuke momenten. Dichter dan 57-69 mocht Antwerp Giants niet meer naderen. Met de zesde assist van Booth en het 23ste punt van Brimah was het verschil bij 66-79 opnieuw ruimer dan in de heenmatch. Randolph dikte nog aan tot 68-82, de maximale kloof van de avond, maar D’Espallier en Niels De Rudder smukten de eindstand tot 72-82-cijfers op.

Met 23 punten aan 82 % (9 op 11 tweepunters en 5 op 6 vrijworpen) en 9 rebounds in 28’13” zette Brimah de beste prestatie van deze terugmatch neer. Ondanks een zware foutenlast was van der Vuurst goed voor 10 punten, 5 rebounds en 7 assists. Booth (12 punten, 5 rebounds en 6 assists) was ook heel knap bezig.

De 23 assists illustreren het knappe ploegspel van Oostende dat in deze terugwedstrijd vanaf de tweede minuut de leiding overnam en die nooit meer kwijtspeelde. In stijl kwalificeerde Oostende zich voor de finale, zondag 13 maart tegen Limburg United in Vorst Nationaal.

(PR)