Met Gillet opnieuw in het team maakt Filou Oostende er 1-0 van tegen Union Bergen

In de eerste halve finale van de playoffs heeft Filou Oostende netjes met 84-66 gewonnen tegen Union Bergen. Donderdag volgt in Henegouwen de tweede wedstrijd in deze “best of five”-serie, zaterdag thuis een derde match.

Van der Vuurst stond zoals in de oefenmatch op Leiden in de basis naast Randolph, Booth, Bratanovic en Jantunen. De jonge Nederlander opende met een driepunter de score. Nog in de eerste minuut vlamde Van der Vuurst een tweede bom in het netje. Aan de overzijde dropte Tuys ook twee bommen: 6-6.

Kloofje

Oostende sloeg een eerste kloofje naar 14-8. Tuys tekende overigens de elf eerste punten voor Bergen aan: 14-11.Na 16-15 bombardeerde Randolh naar 19-15.

Djordjevic, Gillet en Buysschaert namen vroeg in de achtste minuut (7’18”) bij 19-17 de plaats in van Van der Vuurst, Jantunen en Bratanovic. Djordjevic stond amper zestien seconden op het terrein of hij scoorde al. De kapitein moest na minder een minuut spel al naar de kleedkamer. Een tik in het gelaat resulteerde in een bloedende wonde. Oostende rondde het openingskwart met een 27-22-voorsprong af.

Na een dunk van Buysschaert en vrijworpen van Conger overschreed Oostende vroeg in de veertiende minuut de tienpuntengrens: 34-23. Tijd voor een time-out bij Bergen. Penava had het niet begrepen. Bij een duel raakte hij de linkeroogbol van Gillet in plaats van de basketbal.

De schade viel gelukkig mee voor de Oostendenaar. Bij 40-23 voelde Oostende al het briesje van een eventuele twintiger. Aan de rust (46-27) bedroeg het verschil negentien eenheden. De Oostendenaars hadden hun opponenten (2 op 16 aan veldkorven) tot slechts vijf puntjes beperkt in dat tweede kwart.

Gillet

Buysschaert zorgde met de openingskorf van het derde bedrijf dat de twintiger (48-27) er meteen kwam. Penava, Tuys en Henson keken snel elk tegen vier fouten aan. De match was niet eens 23 minuten jong en Oostende leidde met 52-34.

Het was echter Nzekwesi die als eerste Borain een vijfde fout hoorde: bij 57-39 na 26’30”. Iets later prikte Van der Vuurst met zijn tiende punt opnieuw een twintiger (60-40) op het bord. Deze marge bleef, iets meer, iets min, op het bord maar na 84-64 knabbelde Bergen nog twee puntjes van de twintiger: 8466.

Gillet, bijna twee maanden out met voetproblemen; maakte bij de kustploeg een verzorgd heroptreden met 6 punten en 9 rebounds in 20 minuten. Van der Vuurst (12 punten, 7 assists) had een nog beter rendement in het Oostendse collectief.

P.R.