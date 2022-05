Meisjes U16 van ION Basket Waregem Belgisch Kampioen

Zondagnamiddag werden de meisjes van ION Basket Waregem Belgisch Kampioen in het Henegouwse Leuze. In de finale versloeg de ploeg van coach Tanja Popivoda verrassend Kangoeroes Basket Mechelen na verlengingen. Het werd 88-81.

In de halve finale werd Basket Lummen met ruime cijfers opzij gezet. Kangoeroes Basket Mechelen smeerde in de eerste ronde van de competitie Waregem zijn enige nederlaag aan. Het werd toen 45-86. Mechelen was dus vooraf torenhoog favoriet. Maar coach Tanja Popivoda stond in haar derde bekerfinale op een rij met haar meisjes. De eerste twee kon ze al zegevierend afsluiten. Nu zou het een moeilijker klus worden.

Maar met een ongelofelijke vechtlust knokten de Waregemse meisjes zich naar verlengingen. Op vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stonden de rood-witten nog tien punten in het krijt. De kopjes gingen naar beneden maar met de steun van een grote schare fans knokten ze zich naar een 77-77 na 40 minuten. In de verlengingen was ION Basket Waregem heer en meester. Eindstand 88-81. (ELD)