Meindert Delbecque stopt als coach van Blue Stars Brugge

De dames van basket Blue Stars Brugge One beleven op dit moment een seizoen in mineur in tweede landelijke. Ze staan momenteel troosteloos laatste met nog geen enkele winstpartij op hun conto. Zopas werd bekend gemaakt dat hun coach Meindert Delbecque het op het eind van het seizoen voor bekeken houdt.

“Het is het derde jaar bij Blue Stars en tijd voor een nieuwe uitdaging”, klinkt het bij de coach. “Het bestuur en mijn speelsters ben ik natuurlijk heel dankbaar maar mijn sportieve ambities liggen niet in dezelfde lijn als die van de meerderheid van de club. Ook verloopt de samenwerking met de coach van het B-team nogal stroef. Daarom hou ik het voor bekeken”, besluit hij. (GD)