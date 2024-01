Meesseman schenkt Fenerbahce de Turkse beker met driepunter in overtime

Emma Meesseman heeft het nieuwe jaar met Fenerbahce op winnende wijze ingezet. De Belgian Cat won vrijdag met haar ploeg de Turkse beker en kroonde zichzelf met een knappe buzzer beater tot matchwinnaar. Dankzij haar late driepunter haalde Fenerbahce het in de finale met 79-76 tegen titelverdediger CBK Mersin. Meesseman werd uitgeroepen tot MVP van het toernooi.

Dat Fenerbahce nog alles uit de kast moest halen voor de zege, viel niet af te leiden uit de beginfase van de wedstrijd. Het begon dominant aan de wedstrijd en won zowel het eerste als het tweede kwart. Mersin knokte zich in de tweede periode knap terug in de wedstrijd en dwong overtime af bij een 71-71 gelijkstand. Daarin ontpopte Meesseman zich tot verlosser. Met een knappe driepunter tijdens het klinken van de buzzer schonk ze haar team de zege.

Meesseman rondde met haar late driepunter een sterke prestatie af. De 30-jarige basketster totaliseerde in de finale 18 punten, 9 rebounds en 4 assists. In de halve finale (22 punten, 6 rebounds, 5 assists) tegen Ormanspor en kwartfinale tegen Nesibe Aydin (11 punten, 9 rebounds, 2 assists) liet ze ook al verdienstelijke cijfers optekenen.

Het is al de tweede trofee dit seizoen voor Meesseman en Fenerbahce dit seizoen, dat in september de Europese Supercup veroverde. In 2023 won de Turkse club verder de Turkse titel en de Euroleague. Voor Meesseman is het de twintigste prijs uit haar clubcarrière.