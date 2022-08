Meesseman en Allemand winnen met Chicago van Washington

Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand hebben vrijdagavond met Chicago Sky in de WNBA de Washington Mystics verslagen. In de eigen Wintrust Arena wonnen ze met 93-83.

Meesseman was tegen het team waarmee ze in 2019 WNBA-kampioene werd goed voor tien punten, vijf assists en vier rebounds. Ze stond ruim 27 minuten op het terrein, tien minuten meer dan Allemand. Die eindigde met vier assists, drie punten en twee rebounds.

Met 24 zeges in 32 wedstrijden verstevigt Chicago zijn leidersplaats in het klassement. Het team is al zeker van de play-offs, het reguliere seizoen eindigt op 14 augustus.