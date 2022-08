Meesseman en Allemand verliezen van Dallas

Chicago Sky heeft dinsdag in de WNBA een 78-84 nederlaag geleden tegen Dallas Wings. Emma Meesseman was bij de thuisploeg goed voor 14 punten, 6 rebounds en 5 assists in 32:05 op het parket. Julie Allemand speelde 9:39 en lukte daarin 2 assists.

Bij de rust keek Chicago tegen een 39-42 achterstand aan in de eigen Wintrust Arena. In het derde quarter (17-22) liepen de bezoekers verder uit, maar na een tussensprint kwam regerend kampioen Chicago nog terug tot 78-80. Dallas, met uitblinkster Marina Mabrey (26 ptn), gaf de zege echter niet meer uit handen.

Chicago blijft aan de leiding met 23 zeges en acht nederlagen. Nummer twee Las Vegas Aces (22-9) ging immers ook onderuit, met 83-73 bij Washington Mystics.

Vrijdag speelt Chicago gastheer voor Washington, het team waarmee Meesseman zich in 2019 tot WNBA-kampioen kroonde. Chicago is al zeker van deelname aan de play-offs, het reguliere seizoen eindigt op 14 augustus.