Maxime Verspeeten gaat met ION Basket Waregem op zoek naar vijfde zege op rij: “Inhaalwedstrijd gaf ons extra boost”

In Top Division 1 boekten de heren van ION Basket Waregem in hun inhaalwedstrijd tegen leider Lommel hun vierde zege op een rij. Daarmee klimt de ploeg van coach Jan Guns op naar een gedeelde derde plaats. Dit weekend kruisen de Waregemnaars de degens met Kontich Wolves, de achtste in de stand.

Met achtereenvolgende zeges tegen Gembo Borgerhout, Guco Lier, Spirou Charleroi en Lommel trekt ION Waregem met heel veel vertrouwen naar Kontich Wolves. “We waren al met heel veel vertrouwen aan het spelen, maar de winst tegen leider Lommel in de laatste seconde gaf ons toch een extra boost”, vertelt de 27-jarige Maxime Verspeeten, die naar zijn beste vorm aan het toegroeien is.

“Momenteel zitten we in een goede flow. We recupereerden al enkele geblesseerde spelers, en we hopen dit weekend voor het eerst sinds de voorbereiding compleet te zijn.”

Druk wedstrijdschema

“Ik denk dat corona toch zijn sporen nagelaten heeft. Het spelritme is er niet meer, wat je ook zag tijdens de wedstrijd tegen Lommel. Er zat immers vijf weken tussen de voorgaande wedstrijd. Nu hebben we met nog vier inhaalwedstrijden voor de boeg een heel druk schema.”

“Iets wat toch positief moet zijn om het spelritme terug te krijgen. De impact vind je ook terug in de lage scores van de teams. Zestig à zeventig punten is voor ons niet genoeg. Defensief zijn we heel sterk bezig, maar offensief mag het toch iets meer zijn. Maar dit geldt voor alle ploegen.”

Geen onderschatting

“Tijdens de voorbereiding traden we al eens aan tegen onze tegenstander van dienst”, gaat Maxime, woonachtig in Gentbrugge, verder. “Toen trokken we nog met 59-54-cijfers aan het langste eind. Maar van onderschatting zal zeker geen sprake zijn. Ze hebben heel wat kwaliteit in hun rangen met onder andere Philippe Peeters, Eli Van Aken en Gregory De Pooter. Met Gregory speelde ik nog samen in Gent. Ik verheug mij er dus op om tegen hem te spelen. Het is een ploeg dat al lang samenspeelt met veel scorend vermogen. Het zal dus niet vanzelf gaan, maar we zijn in goede doen.”

“Mijn vormcurve is in stijgende lijn, ik voel me steeds comfortabeler in de ploeg. Dit is nu mijn tweede zogezegd seizoen bij Waregem. Ik probeer zowel defensief als offensief bij te dragen. Ik denk dat ik in die rol aan het groeien ben. Ik vermoed dat dit in de tweede helft van het seizoen, samen met de ploeg trouwens, nog een stuk beter kan”, besluit Maxime Verspeeten.

