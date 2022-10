Maxim Esprit staat tegenover ex-club Iebac: “Ik zal heel wat vertrouwde gezichten terugzien”

In eerste provinciale kijkt Maxim Esprit zaterdag ex-club Iebac in de ogen. Hij is momenteel aan zijn derde seizoen toe bij Wytewa en komt over van BBC Poperinge. Daarvoor speelde hij negen seizoenen bij VK Iebac.

“Na een goede start haalden we nooit ons niveau meer tegen SKT Ieper”, opent guard Maxim Esprit (36) uit Beitem, die schooldirecteur is van Prizma Heilige Familie Bosmolens. “We misten te veel open shots en waren slordig in het spelen van onze plays. SKT had bovendien een gevoelige versterking van een buitenlandse speler van hun tweede ploeg. We zullen een tandje bij moeten steken in onze verdediging en meer aandacht besteden aan onze afwerking. Positief was dan wel dat we ondanks een moeilijke wedstrijd, toch het hoofd koel hebben kunnen houden.”

“Dit weekend spelen we tegen Iebac, dat altijd de nodige vechtlust aan de dag legt. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin van de wedstrijd onze wil op te leggen. Als we de kloof niet kunnen uitdiepen, dan zijn ze zeker een gevaarlijke klant. Desalniettemin moeten we tegen Iebac winnen als we willen meestrijden voor de topvierplaats. Iebac is vooral gevaarlijk met hun shots, wij moeten dan weer ons gestaltevoordeel uitbuiten. De legendarische zaal en de supporters zorgen ook voor de typische Iebac-sfeer waardoor de bezoekende ploeg altijd een tandje bij moet steken om te kunnen winnen.”

“Deze wedstrijd is toch wel net iets belangrijker voor mij omdat ik er zo lang gespeeld heb. Als geboren Ieperling heb ik negen leuke seizoenen meegemaakt bij Iebac, met twee titels en een promotie naar eerste landelijke. Het is echt een familieclub waar het leuk vertoeven is. Het is de eerste keer sinds Iebac noodgedwongen gestopt is in eerste landelijke (om financiële redenen) dat ik terugkeer naar de typische Iebac-zaal. Ik zal heel wat vertrouwde gezichten terugzien.”

“Dieter Vlaemynck (guard) werd afgelopen weekend uitgesloten, dus het is nog even wachten wat de gevolgen hiervan zijn. Dieter is toch een bepalende speler voor ons. Sander Baert (forward) blijft jammer genoeg nog even aan de kant met een voetblessure. Een nieuwe kijkoperatie moet uitsluitsel geven over de termijn van zijn afwezigheid. Zeer jammer, want na een lange blessureperiode vorig seizoen gaf hij in de voorbereiding een goede indruk. Dit weekend recupereren we hopelijk wel Keanu Deman (center, rug) en Brecht Duyck (forward, kuit). Beiden bleven afgelopen weekend uit voorzorg op de bank.” (RV)

Zaterdag 15 oktober om 20.15 uur: Vk Iebac Ieper One – Wytewa Roeselare One.