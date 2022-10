Maxim Bille en Rapid treffen wéér Zwevegem: “We zullen met ons zessen onze huid duur verkopen”

Rapid Langemark won afgelopen weekend van Deerlijk-Zwevegem voor de competitie in tweede provinciale. Dit weekend staan beide ploegen opnieuw oog in oog met elkaar, maar nu voor de Beker van West-Vlaanderen. Maxim Bille kijkt ernaar uit, maar weet dat het geen gemakkelijke opdracht wordt.

Rapid Langemark One promoveerde in het tussenseizoen naar tweede provinciale, maar begon met veel ambities aan de competitie. Tegen Deerlijk-Zwevegem Two pakte het afgelopen weekend met 82-72 de tweede overwinning van het seizoen. “Het is misschien vreemd om te zeggen, maar eigenlijk kunnen we dit seizoen enkel van onszelf verliezen”, vertelt Maxim Bille, die aan zijn derde seizoen bezig is bij de Langemarkse hoofdmacht.

Competitieformule

“We wonnen de eerste competitiematch op bezoek bij Avelgem, maar gingen dan twee keer onderuit terwijl we die matchen echt wel konden winnen. Jammer, want we waren daarin niet op de afspraak. Tegen Deerlijk-Zwevegem toonden we opnieuw die gebetenheid en dat gaf wel de doorslag.”

Dat is de voorbije jaren altijd al een beetje het geval van Rapid One geweest. “Het is inderdaad zo dat de club altijd ambitie toont, maar het op cruciale momenten soms wat laat afweten. Vorig seizoen pakten we de promotie dan toch en ook nu willen we hoog mikken. Echt uitspreken dat we voor de titel gaan doen we zeker niet, maar we moeten wel bij die eerste vier geraken om na Nieuwjaar nog mee te spelen voor de hoofdprijs. Die nieuwe competitieformule zorgt er toch wel voor dat alles er wat harder aan toe gaat. Elke nederlaag komt veel harder aan dan andere jaren, omdat je nu afgerekend wordt na de helft van het aantal wedstrijden.”

Met enkele blessures zit Rapid Langemark One momenteel ook in de hoek waar de klappen vallen. “We missen op dit moment twee basisspelers en dat voel je”, vervolgt Maxim Bille.

Eerste bekermatch

“Dit weekend spelen we opnieuw tegen Deerlijk-Zwevegem, maar nu voor de Beker van West-Vlaanderen. Wellicht zijn we maar met zijn zessen, maar we zullen onze huid toch duur verkopen. De competitie primeert, maar als we kunnen winnen in de beker gaan we dat zeker niet laten. Het is anders dan andere jaren om nu pas de eerste bekermatch te spelen. Normaal heb je een poulefase in augustus, maar dat is er niet meer. In de volgende ronde wacht wellicht een eersteprovincialer, dus als het kan pakken we dat graag mee.” (BV)

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur: Deerlijk-Zwevegem Two – Rapid Langemark One.