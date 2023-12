Maxim Bille en Rapid Langemark One stellen de ambities bij: “We gaan voor de top drie”

Na de nipte 84-79-nederlaag in de topper tegen Avanti Brugge Two moet Rapid Langemark One de leidersplaats lossen. Ondertussen werd bij Rapid de ambitie wel bijgesteld. “We moeten vol voor die top drie gaan”, stelt Maxim Bille.

Met Avanti Two en Rapid One stonden vorig weekend de twee leiders tegenover elkaar. Uiteindelijk waren het de Bruggelingen die aan het langste eind trokken. “Wij kenden een slechte start”, opent Maxim Bille. “Naarmate de wedstrijd vorderde, kwamen we wel beter in match. Maar uiteindelijk trokken zij toch verdiend het laken naar zich toe. We konden geen beroep doen op drie belangrijke spelers, dus wisten we dat de verplaatsing naar Brugge een moeilijke klus zou worden.”

Ex-ploeg

De 27-jarige spelverdeler speelde enkele seizoenen geleden zelf nog voor Brugge. Ondanks het feit dat de kern bijna volledig vernieuwd is, was het voor hem toch een speciale wedstrijd. “Ik heb er twee jaar graag gespeeld. Enkele spelers waar ik toen mee samen heb gespeeld, zijn afgelopen zaterdag ook komen kijken. Ook in het bestuur ken ik nog heel wat volk. Het was dus zeker een aangenaam weerzien.”

Voor de Langemarkenaars staat komend weekend een thuiswedstrijd op het programma tegen BC Delrue JP Oostende One, dat pas twaalfde in rangschikking staat. “Op papier zou het een haalbare kaart moeten zijn. Maar we moeten toch op onze hoede zijn. Die ploeg heeft sinds kort een nieuwe speler, met ervaring in nationale afdelingen. We zullen dus gefocust moeten zijn.”

Acht zeges

Na tien wedstrijden kunnen ze in Langemark terugkijken op een uitstekende competitiestart. Er werden acht wedstrijden gewonnen en slechts twee verloren. “Voor de competitiestart hadden we als doel om in de top vijf te eindigen. Door de uitstekende start was er een onmiddellijk geloof bij iedereen in de club. Ook na de nederlaag van afgelopen weekend blijven we naar boven kijken. Avanti Brugge Two en Tielt One blijven de grote titelkandidaten. Maar ik denk wel dat we de ambitie mogen bijstellen en een topdrieplaats moeten ambiëren.”

De Roeselarenaar is best tevreden over de start van zijn derde seizoen bij Rapid. “Mijn rol is duidelijk op het veld. Ik ben tevreden met de manier waarop de coach het aanpakt en ook over het niveau dat ik haal. Spelplezier staat voor mij altijd centraal. En als dat er is, volgen de goede prestaties vanzelf”, besluit de freelance journalist. (BP)