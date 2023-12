Matt Rotsaert en ION Basket Waregem maken zich op voor derby: “LDP Donza is een moeilijke tegenstander”

Zaterdagavond staat in sporthal De Treffer de derby tussen ION Basket Waregem en LDP Donza op de kalender.

De ploeg van youngster Matt Rotsaert (18) verloor vorig weekend met het kleinste verschil tegen leider Falco Gent. “Een wedstrijd die we altijd moeten winnen. Enkele slechte beslissingen van de refs waren daar mee de oorzaak van”, zegt Matt Rotsaert, een van de vier jongeren die met een dubbele licentie ook voor House Of Talents Kortrijk Spurs uitkomt.

Matt studeert sportmanagement in Brugge. “We moesten het stellen zonder sterkhouders Noah Gebbert, Lars De Lepeleire en Cédric Blanchart. Iedereen droeg zijn steentje bij. Dankzij Jasper Devos die een wereldpartij speelde, bleven we tot op het einde in de match.”

Dit weekend staat er al opnieuw een derby op het programma. LDP Donza staat tweede in de stand, Waregem vierde. “Dit is alweer een heel moeilijke tegenstander. Ondanks een goeie wedstrijd in de heenronde verloren we op hun veld, maar er zat meer in. Thuis moeten we beter doen. Kunnen we dezelfde intensiteit aan de dag leggen als tegen Falco dan moeten we hen kunnen kloppen. Ze hebben met Cedric Dedecker en Sander Van Caeneghem enkele spelers die het verschil kunnen maken. Ze hebben bakken ervaring.”

Top 4

“Ons doel is de top vier halen. De wedstrijd op de slotspeeldag van de eerste ronde thuis tegen SKT Ieper zou wel eens beslissend kunnen zijn. Vorig jaar trad ik nog aan met Oostende in TDM 2. Daar is niet iedere wedstrijd op een hoog niveau. In deze reeks is iedere match intens. Ikzelf begin meer en meer vertrouwen te krijgen. Het trainingsritme, elke ochtend bij Kortrijk en driemaal ’s avonds bij Waregem, ben ik gewend van bij Oostende. In het weekend speel ik bij de U21 van Kortrijk en de eerste ploeg van Waregem. Dat ik de zoon ben van Sam Rotsaert? Af en toe wordt daar wel eens over gesproken, maar ik let daar niet zo op. Ik doe mijn ding.”