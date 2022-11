Matig Kortrijk Spurs botst op sterk Phantoms Boom

In de hoogste klasse van het damesbasketbal is House Of Talents er niet in geslaagd om zijn derde overwinning van het seizoen te pakken. Tegen Phantoms Basket Boom werd het 65-72 na een matige prestatie.

Kortrijk Spurs, dat het nog een tijdje zonder de geblesseerde (spierscheur) Ine Joris moet stellen, tankte nochtans de nodige dosis vertrouwen door dinsdag ION Basket Waregem met ruime cijfers uit te schakelen in het bekerverhaal. Boom, dat op zijn beurt haar Amerikaanse sterkhoudster Williams miste, nam meteen de bovenhand.

Efficiënter in afwerking

Het duo Van Buggenhout-Bah zorgden dat de Antwerpenaren op voorsprong bleven. Josipa Juric hield Kortrijk in het spoor. Na tien minuten spelen stonden de bordjes terug in evenwicht: 22-22. Halfweg de tweede periode losten beide teams elkaar voor geen vin: 29-29. De bezoekers bleken daarna efficiënter in de afwerking, waardoor een 7 puntenkloof aan de rust op het bord stond: 35-42.

Na de break vonden de Spurs nog nauwelijks de weg naar de ring. Boom deed dat wel: 39-51 halfweg de derde periode. Een 10 puntenkloof bleef staan bij het ingaan van de slotperiode: 49-58. Ook in die slotfase bleef het offensief huilen met de pet op. Van 49-58 ging het naar 52-64 halfweg de vierde periode. Een slotoffensief onder impuls van Ducoulombier bracht Phantoms niet meer in gevaar. Eindstand 65-72. Woensdag neemt Kortrijk het op in en tegen ION Basket Waregem.

Kortrijk: Perisa 9, Stojsavljevic 4, Baelen, Vervaet 8, Heyse 2, Remacle 2, Ducoulombier 9, Foucart 6, Mestdagh 7, Van Thuyne 8, Juric 10. (ELD)