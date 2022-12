Mathieu Coucke (Kortrijk Spurs heren A): “Niet gerekend op twee nederlagen”

Na de tweede nederlaag van Donza Latem-De Pinte komt House of Talents Kortrijk Spurs net voor de competitiebreak op kop in de rangschikking. En in de beker van Vlaanderen gaan de Spurs door naar de kwartfinales. Speler Mathieu Coucke (21) blikt terug.

“Het was de doelstelling om tegen Nieuwjaar eerste te staan. Maar we hadden geen rekening gehouden met twee nederlagen. In de bespreking kwamen we tot de conclusie dat we ons niet te veel mogen aanpassen aan de tegenstander. Uitgaan van de eigen sterkte, dat zijn we, als deels een profploeg, aan onze status verplicht. Coach Beghin heeft in het team een erg open communicatie ingevoerd. Hij heeft met zijn ervaring als profspeler en international heel wat te bieden en wil elke speler zo goed mogelijk voorbereiden op het volgend seizoen.”

“Zelf voel ik me uitstekend en niet te vermoeid na de voorbije reeks wedstrijden. De break zal voor andere spelers meer welkom zijn, zeker voor de buitenlandse, die blij zullen zijn hun familie terug te zien. Ik ga enkele dagen op reis, maar voor het XMas-tornooi ben ik terug. Ze hebben me gevraagd om deel te nemen aan de e-sportscompetitie, een basketgame dat ik vroeger veel online heb gespeeld.”

Beker én titel

“De trainingen herbeginnen al op 2 januari, want op zaterdag 7 januari staat de kwartfinale voor de beker van Vlaanderen op de agenda, tegen Sint-Truiden. Die beker, daar mikken we op, net als op de kampioenstitel natuurlijk.”

“Na 28 januari start de tweede ronde van de competitie, tegen de beste vier van de andere reeks. We hebben al gezien dat Guco Lier en Melsele de felste tegenstanders zullen zijn. We hebben dus nog een lang traject te gaan, want daarna willen we graag de play-offs spelen. De break laat ons toe om even op adem te komen en na Nieuwjaar snel fris en klaar te zijn.” (SJK)