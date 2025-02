Mathias Desaever en Red Sharks 12 wedstrijden ongeslagen: “Snel promotie veiligstellen en groep bij elkaar houden”

Een mooie zegereeks geeft een ploeg altijd een goed gevoel. Wat dan te zeggen van twaalf overwinningen op rij? Coach Mathias Desaever beleeft een tot nu toe ongeslagen seizoen met de Red Sharks Koekelare in vierde provinciale. “Het doel was om onmiddellijk te promoveren, maar dat het zo gemakkelijk zou gaan, had niemand verwacht.”

Dit seizoen moest de mannenploeg van Red Sharks Koekelare opnieuw beginnen in vierde provinciale. “We hebben een ploeg gebouwd met spelers die ervaring hebben op hoger niveau. Het was dus zeker de doelstelling om te promoveren”, weet Mathias. “Dat ligt ook in lijn met mijn verwachtingen. Ik zou het moeilijk vinden om een ploeg te coachen die geen ambitie toont.”

Sterke groepssfeer

Mathias Desaever speelde zelf ooit basket op het hoogste niveau en was ook tien jaar coach in eerste provinciale, maar zo’n sterke groepssfeer als bij Red Sharks heeft hij nog niet ervaren. “Het zijn allemaal spelers die al lang samen spelen en een hechte vriendengroep zijn geworden. Ze blijven graag eens iets drinken na de training of gaan samen naar de kerstmarkt. Ook de jonge gasten worden erbij betrokken en als coach is dat leuk om te zien.”

“Als speler stond het niet in mijn planning om later coach te worden. Ik had er nooit over nagedacht, maar ben er gaandeweg een beetje ingerold”, is Mathias eerlijk. “Ik ben altijd een winnaar geweest en het basketbalbeestje heeft mij volledig te pakken. Daarom vind ik het wel leuk om een ploeg te coachen. Hopelijk kan ik zowel de jongere als oudere spelers iets bijleren.”

“We weten dat we natuurlijk altijd eens een match kunnen verliezen, maar de jongens blijven gemotiveerd en willen graag ongeslagen kampioen worden”, vertelt de tevreden coach. “We hebben veel kwaliteit, ook om mee te doen in derde provinciale. Op defensief vlak kunnen we echter nog verbeteren. De spelers blijven hard werken en het niveau op training ligt heel hoog. Snel promotie veiligstellen en de groep bij elkaar houden is de boodschap.” (KB)

Zondag 9 februari om 17 uur: BBC Koksijde Red Sharks Koekelare.