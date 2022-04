Marnick Kestemont wil met KBBC Wikings Kortrijk One kater doorspoelen: “We hopen nog altijd op top drie”

In eerste provinciale verloor KBBC Wikings Kortrijk One voor het eerst in zeven wedstrijden. Tegen Holstra Wings Wevelgem-Moorsele werd het 77-59. “Een totale offday”, zucht coach Marnick Kestemont. Dit weekend staat een rechtstreeks duel tegen Basketclub Red Sharks Koekelare One op de kalender.

Holstra Wings Wevelgem-Moorsele One was vorig weekend verrassend een maatje te groot voor de ploeg van speler-trainer Marnick Kestemont.

“Je mag gerust van een totale offday spreken, zowel defensief als offensief”, zucht de bijna 48-jarige Waregemnaar. “We waren van bij de opworp niet klaar. De grinta en de drive ontbraken. In de eerste periode kregen we maar liefst 26 punten om de oren. Dankzij een zone press zijn we terug kunnen komen halfweg, tot op enkele punten. Na de koffie ging alles te traag. We scoorden niet meer en de kopjes gingen naar beneden.”

Liever coach dan speler

“Enkele spelers waren er door omstandigheden niet bij, waardoor mijn rotatiemogelijkheden beperkt waren. Ik kan de afwezige jongens moeilijk iets kwalijk nemen, natuurlijk. Het is een beetje een trend in eerste provinciale. We moeten ermee leren leven. (lacht) Normaal zijn we met twaalf, nu waren we met acht, waardoor ik uitzonderlijk ook aan de bak moest. In principe neem ik enkel deel aan de trainingen, tweemaal per week. Meespelen gaat nog, maar de combinatie met het coachen is niet eenvoudig. Ik speel nog heel graag, maar coachen doe ik toch nog liever. Ik kan ervan genieten als mijn spelers goed presteren.”

Zondagmorgen staat met Basketclub Red Sharks Koekelare One een rechtstreekse concurrent voor een plaats in de top drie in Sporthal Lagae Plein.

“Het is een beetje een ploeg met twee gezichten, alles of niets. Deze campagne speelden we nog niet tegen hen, wegens corona. We spelen thuis, dus willen we ook winnen. We hebben iets goed te maken na vorig weekend”, zegt Kestemont.

“De ambitie vooraf was de top drie. Maar in de heenronde verloren we enkele wedstrijden met het kleinste verschil; anders hadden we nu een ander beeld. Gebrek aan matchritme lag mee aan de basis. Maar we hopen nog altijd op die topdrieplaats. We kunnen en willen nog iedere resterende wedstrijd winnen.”

“De ambitie naar volgend seizoen toe is net iets beter te doen dan nu. Ikzelf denk nog twee jaar door te gaan. Mijn droom is om nog eens – al is het maar enkele minuten – tegen mijn zoon Tuur te spelen. Hij is nu zestien en actief bij House Of Talents Spurs. Dat zou pas een mooi einde van mijn actieve basketbalcarrière zijn”, besluit Marnick Kestemont.

(EL)