Marijn Tierssoone wil titel met Rapid One: “Unieke kans om kampioen te worden”

Geen wedstrijd afgelopen weekend voor Rapid Langemark One. Normaal stond de derby tegen VK Iebac Ieper Two op het programma, maar de buren gaven rond nieuwjaar voor de rest van het seizoen forfait.

Rapid staat in derde provinciale op de tweede plaats, op één zege van de ongeslagen leiders uit Tielt. Dit weekend is ACJ Brugge, een ploeg uit de kelder van de rangschikking, de tegenstander. “We moeten deze wedstrijd hoe dan ook winnen”, is Marijn Tierssoone meteen duidelijk. “Als we aan de top van de klassering willen blijven, moeten we elke week de drie punten pakken.”

Toffe bende

Het seizoen van Rapid Langemark One loopt als een trein. “Alles loopt super. We hebben al met heel wat afwezigheden af te rekenen gehad, maar verloren toch nog maar één keer. We zitten nog steeds in de positie om kampioen te spelen in derde provinciale. Hopelijk blijven we alle wedstrijden winnen en kunnen we ook de twee matchen tegen leider Tielt tot een goed einde brengen.”

Het knappe seizoen smaakt bij Tierssoone duidelijk nog naar meer, ook al is hij ondertussen al 36 jaar. “Ik blijf volgend seizoen nog een jaartje spelen. Hoewel ik er niet jonger op word, geniet ik er nog van om in zo’n toffe bende te spelen. Normaal blijft onze ploeg hetzelfde volgende seizoen, we moeten dus kunnen rekenen op de nodige continuïteit.”

En dat mag zeker ook in tweede provinciale, een reeksje hoger dan dit jaar zijn, dankzij de titel. “We hebben een unieke kans om kampioen te spelen en hopelijk kunnen we dat doen, maar het zal moeilijk worden. Hopelijk hebben we een tikkeltje geluk en slagen we in dit opzet. Het zou een heel mooie ontknoping zijn voor wat toch geen gemakkelijk seizoen leek te worden.” (BV)

Zaterdag 19 februari om 20.30 uur: ACJ Brugge One – Rapid Langemark One.