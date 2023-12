Marie Hubrecht denkt dat leider Holstra nog beter kan

In eerste provinciale van het damesbasketbal won Holstra Wings Wevelgem-Moorsele One met sprekend gemak van House Of Talents Kortrijk Spurs Four. Voor Holstra was het al de achtste zege op rij. Het staat na negen speeldagen aan de leiding. Een van de smaakmakers is de 18-jarige Marie Hubrecht.

De Meense vindt vlot de weg naar de ring. Ook in de wedstrijd tegen Kortrijk. “We zetten onmiddellijk druk op de tegenstander, waardoor het voor ons gemakkelijk was om met snel en goed samenspel vlug afstand te nemen. Het werd een rustige namiddag”, vertelt ze.

Vertrouwen krijgen

“Dat we in deze fase van de competitie op kop zouden staan, had ik niet verwacht. Ik wist wel dat er veel verbetering kon komen, eens ook de nieuwe speelsters waren ingepast. Maar er is nog progressie mogelijk. De coach wil snel basketbal spelen en dat lukt al aardig omdat wij het op training ook inoefenen. Ikzelf krijg het vertrouwen van de coach, en daardoor durf ik mijn shots te nemen en lukt mijn verdediging ook beter.”

Dit weekend staat de 1/16de finale van de West-Vlaamse beker op de kalender, bij reeksgenoot SKT Ieper Two.

“Wij bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We proberen altijd ons sterkste spel te spelen”, zegt Hubrecht, die aan haar tweede jaar bij Wevelgem bezig is. “Tegen Ieper hebben we dit seizoen nog niet gespeeld. Het staat mee bovenaan, dus zal het zeker een lastige opdracht worden.”

“Ik hoop dat we dit jaar kampioen worden en volgend jaar weer een reeks hoger kunnen spelen, maar er zit geen druk achter: we zijn dit seizoen gestart met een nieuwe ploeg en een nieuwe coach, Xavier Marescaux.”

“Sinds dit jaar coach ik samen met mijn ploeggenote Ilse Moreel de U8 van de club. Ze had me dat gevraagd, en het is leuk om die kinderen de kneepjes te leren.” (ELD)

Zaterdag 2 december om 17.15 uur, Stedelijke Sporthal Ieper: SKT Ieper – Holstra Wings Wevelgem-Moorsele.