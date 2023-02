Marie-Astrid T’Jollyn (ION Basket Waregem Two): “Als we top zijn, liggen er kansen tegen Gentson”

In eerste landelijke van het damesbasketbal neemt ION Basket Waregem Two het op tegen Amon Jeugd Gentson One. De ploeg van coach Nils Vandewoestyne staat in de ruime middenmoot van het klassement met zeven zeges.

Vorig weekend werd alvast vertrouwen getankt voor deze topper door Antwerp Giants eenvoudig met 73-46-cijfers opzij te zetten. “Toch hadden we het niet onder de markt in de beginfase”, vertelt de 21-jarige Marie-Astrid T’Jollyn. “De Antwerpenaren maakten het ons aanvankelijk niet makkelijk. Na de rust namen we dan toch vlot afstand. De bonus die we al snel hadden, werd stelselmatig uitgediept. Dit ging dan toch iets vlotter dan verwacht tegen een ploeg die het niet onaardig doet.”

“We raken ondertussen goed op elkaar ingespeeld. We kunnen al iets laten zien aan ons publiek. Zo zijn er enkele youngsters die het heel goed doen. Ze kennen hun rol, ook op training. Dit loont dan op het veld. Je mag hen gerust een versterking van de kern noemen. Zo is er bijvoorbeeld Alix Bayart die op een hoog niveau aan het acteren is. Ook ikzelf ben aan het groeien in mijn spel. Ik neem nu mijn verantwoordelijkheid, net als de rest van de ploeg. We hebben een leuke mix van jeugd en ervaren speelsters. We komen allemaal goed overeen wat zich vertaalt op het veld.”

De Waregemse neemt het zaterdagavond op tegen Gentson, de derde in de stand. “Ik denk dat er kansen liggen tegen de Gentenaars”, gaat Marie-Astrid verder. “We zullen moeten top zijn en honderd procent gefocust. Het kan van details afhangen, maar we geloven erin. Een zwak moment in de wedstrijd wordt nu vlugger omgedraaid. In de heenronde gingen we nog met 67-78 onderuit. Toen was er zo een zwakke periode. Maar het vertrouwen op een goede afloop is er alvast”, besluit het jeugdproduct van Waregem.

(ELD)

Zaterdag 11 februari om 18u.30: Amon Jeugd Gentson One – ION Basket Waregem Two.