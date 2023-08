Mannen Kortrijk Spurs hervatten de trainingen met vijf nieuwkomers

De mannen van de Kortrijk Spurs basket zijn aan de trainingen begonnen. Straks komen ze uit in de hoogste basketreeks, de BNXT Liga, met al meteen de toppers tegen Aalst en Oostende. Coach Christophe Beghin mocht vijf nieuwe spelers verwelkomen: Jayden Gardner, Paul Atkinson, Jamarius Burton, Perry De Vondre (allen Amerikanen ) en de beloftevolle shooting guard van Leuven, Seppe D’Espaillier. Naast de vijf spelers die gebleven zijn: Niels De Ridder, Sean Pouedet, Nick Tomsick, Yarick Brussen en de Kortrijkzaan Mathieu Coucke. Vrijdag is er al een eerste oefenmatch in en tegen Lille, zaterdag in Ieper tegen tweedeklasser SKT Ieper. Volgende week vrijdag is dan de eerste oefenmatch in De Kortrijkse Lange Munte om 20.30 uur tegen de Franse topper Levallois. (VDB/foto VDB)