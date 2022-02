Mama Sandra Geldof is supporter nummer 1 van Belgian Cat: “Serena is altijd een heel sportief kind geweest”

De Belgian Cats plaatsten zich op schitterende wijze voor het wereldkampioenschap basketbal. Bij de wedstrijden waren ook in Oudenburg de zenuwen flink gespannen, want een van de meisjes, Serena-Lynn Geldof, woont in Westkerke. Mama Sandra is haar vurigste supporter en steunt haar dochter van thuis uit. “Ik volg zo goed als al haar wedstrijden, ook bij haar Spaanse club, online. Maar soms, als het erom spant, moet ik toch afhaken. Dan word ik te nerveus”, vertelt Sandra Geldof.

Van 22 september tot 1 oktober vindt in Australië het WK basketbal voor vrouwen plaats. Onze Belgian Cats gaan dankzij een mooie voorronde naar dat wereldkampioenschap. Onder de Cats ook de Oudenburgse Serena-Lynn Geldof (25) die straks als een van De Twaalf in het straatbeeld zal pronken met een levensgrote foto. En dat mag je letterlijk nemen, want ze is met haar 1,97 meter de grootste van het team.

Philip Mestdagh

“Ik heb de drie matchen van de voorronde op televisie gevolgd. De meisjes hebben super goed gespeeld, met toch een redelijk nieuwe ploeg. Na de mooie zege tegen Rusland was het ticket voor het WK binnen”, is mama Sandra Geldof gelukkig. Ze is een vurige supporter van de Belgian Cats en in de eerste plaats van haar dochter.

Serena-Lynn speelt momenteel bij de Spaanse club Campus Promete waar ze een contract heeft voor twee jaar. Haar coach noemt haar een te polijsten diamant uit de Belgische school.

“Ze speelde tot twee jaar geleden bij Namen. Haar basketroots liggen echter bij Jezebel Bredene”, vertelt mama Sandra. “Via Philip Mestdagh ging ze na drie jaar middelbaar naar de topsportschool in Leuven en speelde dan bij Sint-Katelijne-Waver met een overstap naar Willebroek om daarna twee jaar helemaal op eigen benen te staan bij Miami. Ja, al heel jong werd mijn dochter zelfstandig.”

We horen elkaar zeker drie keer per week

“Serena is altijd een heel sportief kind geweest en proefde van allerlei sporten. Het begon met kleuterturnen bij Willen is Kunnen. Dan volgde zwemmen, paardrijden en ze volgde zelfs een vijftal jaar ballet. Als leerling van de Sint-Lodewijkschool nam ze aan alle loopwedstrijden deel.” Als kind van de zee volgde ze zelfs een opleiding tot redder.

“Uiteraard moet ik mijn dochter veel missen, maar we bellen of skypen zoveel mogelijk. Ik hoor haar zeker drie keer per week. We vertellen elkaar heel veel en als ze eens in België is, maken we tijd voor een dagje moeder-dochter. Daar kijk ik altijd naar uit”, zegt mama Sandra Geldof. “Als ze in het land is, gaat ze de rest van haar tijd naar haar vriend die in het Leuvense woont.”

En dan zijn er nog haar studies. “Ze studeert verpleegkunde bij Vives Kortrijk. Allemaal online uiteraard. Ze wil absoluut iets in handen hebben als de basketcarrière stopt. In april komt ze naar huis en zal dan hopelijk haar stage kunnen doen.”