Luik was helemaal niet opgewassen tegen Oostende

In de voorlaatste speelronde voor de interlandbreak liet Oostende, dat aan een megahoog percentage (60,7 %) afwerkte, geen spaander heel van Luik. De recordkampioen zette snel zijn vizier op scherp en verzorgde het spektakel in een knap gevulde Coretec Dôme. Oostende won met 108-62.

Fifolt en Iarochevitch brachten Luik 3-8 voorop. Coach Gjergja verving snel Bratanovic door Waleson. Met een driepunter brachr Gillet beide teams aan 10-10 op gelijke hoogte. Tyree volgde zijn afstandsvoorbeeld (13-10) waarin hij from coast to coast sprintte en een lay-upje afwerkte: 15-10, tijd voor een time-out bij Luik. Op het einde van het initiële kwart legde Thurman bij 29-19 een nieuwe maximale kloof vast. Zeven schutters, met vooral Tyree (9) en Wameson (8), verzorgden de Oostendse productie. De 11-1-verhouding in de vrijworpen verklapte toen al dat de bezoekers inside enkel foutief de thuisploeg konden stoppen.

Het tweede kwart opende met een benutte vrijworp van Buysse wegens een technische fout voor coach Bosco. Luik naderde tot 30-25 maar dan dropte Thurman een bommetje. Van der Vuurst, Bratanovic en Troisfontaines vonden een nieuw maximum: 40-25 in de dertiende minuut.

Na twee leuke bommen van Tyree plofte Bratanovic op assist van Gillet de twintiger (50-29) in de zeventiende minuut op het sscorebord. Dtiepunters van het trio Gillet-Bleijenbergh-Tyree resulteerden in een stevige 61-39-rustscore. Oostende had zijn veldkorven toen aan 61,3 % afgewerkt met daarin een opvallend gewicht aan driepunters (10 op 15 of 66,6 %). De 14-5-balans bij de assists sprak ook voor zich. Wat een nauwkeurigheid!

Century score

Eén vraag kleefde tijdens de rust nog op de lippen van de aanwezigen: zou Oostende de century-score bereiken? Vanaf deze speeldag krijgen allen bij honderd punten van Oostende een Whopper-bon van Burger King. Hiermee kwam een oude traditie, toen met Giant van Quick, weer tot leven. Met een knappe dunk knalde Bratanovic in de 23te minuut de dertiger (71-41) op het bord. Die klap kwam Luik niet meer te boven. Pintelon genoot de eer om de afstand boven de grens van veertig eenheden (88-47) te duwen. Toen hadden vijf Oostendenaars al dubbele cijfers in hun productie.

Bij 91-49 vatten Thurman, Troisfontaines, Waleson, Pintelon en Buysse het vierde kwart aan. Met nog 6’20” op de klok en bij een 98-54-voorsprong baskette Thurman naast vier jongeren: Pintelon, Waleson, Kediambiko en Verstraete. Nog 5’01” op de klok en Verstraete driepunterde op assist van Kediambiko de century-score, 101-54. Luik was helemaal niet opgewassen tegen Oostende.

P.R.

OOSTENDE: (37 op 61 waarvan 16 op 29 driepunters, 18 op 21 vrijworpen, 19 fouten) TYREE 18-0, VAN DER VUURST 2-2, BLEIJENBERGH 7-3, BRATANOVIC 10-8, GILLET 6-5, Buysse 1-2, Kediambiko 0-0, Thurman 6-6, Pintelon 0-7, Waleson 8-6, Troisfontaines 3-3, Verstraete 0-5.

LUIK: ((24 op 62 waarvan 5 op 22 driepunters, 9 op 16 vrijworpen, 22 fouten) LEMAIRE 2-0, IAROCHEVITCH 3-3, DEPUYDT 6-0 FIFOLT 7-2, VAN DEN EYNDE 7-0, Potier 2-1, Bogaerts 0-2, Bruwier 0-6, Noterman 2-5, Dragan 10-4, Malu 0-0.

KWARTS: 29-19, 32-20, 30-10, 17-13.