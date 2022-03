Lucien Sissoko weet wat ION Basket Waregem One te doen staat: “Nu ook eens buitenshuis winnen”

In Top Division Men 1 trok ION Basket Waregem One met 83-76-cijfers aan het langste eind tegen Royal IV Brussels. Zaterdag staat de derby tegen Basket SKT Ieper One op het programma. Lucien Sissoko weet wat zijn team te doen staat: “Bewijzen dat we uit even goed zijn als thuis.”

De zege tegen Royal IV Brussels was meteen de dertiende van het seizoen voor de ploeg van Lucien Sissoko. Daarmee komt Waregem op een virtuele zesde plaats. De Antwerpenaar had met zijn 26 punten en negen rebounds een ruim aandeel in de winst van zijn team.

“Al moeten we terugblikken op een moeilijke wedstrijd”, steekt Lucien, momenteel op een hoog niveau acterend, van wal. “Defensief speelden we zeker niet onze sterkste partij. We lieten bepaalde spelers van Brussels te veel hun ding doen. Waar coach Jan Guns voor gewaarschuwd had, lieten we hen toch toe, waardoor we na de eerste periode al achter de feiten aanliepen. Gelukkig waren we offensief wel bij de les, waardoor we uiteindelijk toch aan het langste eind trokken. Het bleef wel oppassen geblazen tot het laatste fluitsignaal.”

Aan het groeien

“Ondanks deze prestatie is de ploeg toch in stijgende lijn. Bij aanvang van het seizoen was het toch efkes zoeken, door het gebrek aan basket na de coronaperiode. Nu zijn we meer charismatisch als ploeg aan het groeien.”

Dit weekend staat de verplaatsing naar SKT Ieper op het programma. “Hoewel we in de heenronde met 87-59 wonnen, zal er zeker geen sprake zijn van onderschatting. Het is een ploeg met heel wat kwaliteiten in de rangen. Toch moet de doelstelling zijn om de drie punten te pakken. Dat verwachten we ook. Buitenshuis hebben we nog niet veel geluk gehad. De verloren partijen waren telkens met minder dan vijf punten verschil. Nu willen we ook eens bewijzen dan we uit even goed zijn.”

“Na Ieper volgen nog LDP Donza en Wanty Gent Hawks op verplaatsing. Ten slotte ontvangen we nog Insurea Kontich Wolves op de laatste speeldag van de reguliere competitie, om daarna de play-offs aan te vatten. Ik twijfel er niet aan dat we die eindstrijd zullen halen. Ik voel me hier heel goed. Daarom verdedig ik ook nog volgend jaar de kleuren van Waregem. De spelers, bestuur, entourage en supporters zijn hier top”, besluit Lucien Sissoko.

Zaterdag 2 april om 20.45 uur: Basket SKT Ieper – ION Basket Waregem