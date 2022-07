Lore Devos trekt naar Castors Braine: “Mij verder ontwikkelen in EuroCup”

Royal Castors Braine versterkt zich volgend seizoen met de 23-jarige Lore Devos. De Kortrijkse tekende een profcontract voor één seizoen bij de zevenvoudige landskampioen.

Lore Devos ruilde in 2017 Damesbasket Waregem voor Colorado State in de Verenigde Staten. Over de grote plas maakte de 1,85 meter grote forward indruk. Dit bleef niet onopgemerkt waardoor ze vorig seizoen een transfer versierde naar de Zwitserse landskampioen Elfic Fribourg. Na vijf jaar keert Lore terug naar België. Met een doel. “Castors Braine is een ploeg die sowieso altijd prijzen wil winnen”, vertelt Devos.

Young Cats

“Dit is uiteindelijk waar het om draait. De titel en beker pakken in eigen land en zo ver mogelijk geraken in de EuroCup met dit profteam is het doel. Europees wil ik mij verder blijven ontwikkelen en verder bijleren. Ik proefde al vorig seizoen met Fribourg van dit Europese avontuur en ik moet zeggen, dit smaakt naar meer.”

“Bij Fribourg deed ik het zeker niet slecht (9,7 punten gemiddeld, 4,7 rebouds en 2 assists per wedstrijd in de competitie en 8 punten, 6 rebounds en 2 assists per wedstrijd in 6 Eurocup wedstrijden), al kon het aanvallend beter. Het was aanpassen na vier jaar College. Begin december sloeg echter het noodlot toe. Mijn seizoen zat er op door een enkelbreuk die ik opliep begin december. Het herstel kon beginnen, individueel. Ondertussen ben ik zowat volledig terug pijnvrij, af en toe wat stijfheid zijn wel nog mijn deel. Nu wil ik mezelf terugvinden bij Castors Braine waar ik een overeenkomst voor een seizoen tekende. Daar vind ik enkele ploeggenotes van vorig seizoen terug. De Canadese Abigail Fogg en de Sloveense Aleksandra Kroselj.”

“Volgende week vertrek ik met de Young Cats U23 naar Canada waar we een tornooi spelen tegen het gastland, Frankrijk en de VS. Begin augustus begint de stage met de preselectie van de Belgian Cats. Ik ben realistisch, maar het doel blijft om daar bij te horen. Ik speelde al even geen wedstrijden meer, daar is het vechten voor elke positie. In september beginnen dan de trainingen bij Braine. Een nieuwe uitdaging waar ik reikhalzend naar uitkijk”, besluit Lore Devos.

(ELD)