Loic Schwartz verliet Griekse Patras voor Franse Orléans

Ook Loic Schwartz, die de voorbije seizoenen heel succesvol was bij Filou Oostende, heeft ervaren dat het gras niet steeds groener is aan de overkant. Zijn verhaal bij Eurocup-team Patras is al ten einde.

Loic Schwartz, vorig seizoen bij Filou Oostende en Speler van het Jaar, heeft een contract als medische joker tot eind februari getekend bij Orléans, dat in de Franse eerste klasse na zestien speeldagen op de dertiende plaats staat. Schwartz was het seizoen begonnen bij de Griekse eersteklasser Promitheas Patras waar hij in tien competitiematchen goed was voor gemiddeld 2,7 punten, 1,5 rebounds en 1,2 assists in 16’18”. In acht Eurocupmatchen was hij goed voor 0,8 punten, 1 rebound en 0,6 assists in 11 minuten. (Peter Rossel)