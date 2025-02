Loes Breughe is een van de ervaren pionnen bij SKT Cats

Met Pippa Demeulenaere, Hanne Mestdagh en Loes Breughe bleven er nog drie ervaren speelsters over van vorig seizoen bij de eerste ploeg van het vernieuwde SKT Cats. Ze hopen op een plaats in de subtop in tweede landelijke.

Loes Breughe (28) voelt zich goed in haar nieuwe rol. “Bij het begin wist niemand hoe we het zouden doen. Veel speelsters speelden vorig seizoen nog in eerste provinciale en wij kwamen van eerste landelijke. Het verschil tussen eerste en tweede landelijke is wel merkbaar, zowel op tactisch als op fysiek vlak”, vertelt Loes. “Na een moeilijk begin, waar we ook meteen tegen de toppers speelden, was er misschien een klein beetje paniek. Door verder hard te blijven werken, is het uiteindelijk goed gekomen. De groepsdynamiek zit goed en het is een leuk seizoen tot nu toe. Ook in de tweede ronde kenden we weer een moeilijke start door het stevige programma. De zware kleppers hebben we gehad, dus we hopen om nog wat plaatsen te stijgen.”

Zondag wonnen ze thuis van Wytewa Roeselare met 76-67. Daarmee staan ze op de zesde plaats. Ze hebben nog een match minder dan de rest. Komend weekend volgt al een nieuwe thuismatch, dit keer tegen Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare Two. “Daar verloren we met 11 punten, dat was nog in het begin van de competitie. We konden toen geen voorsprong vasthouden en hopen om revanche te nemen zondag. Makkelijk wordt het niet, want veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Alles staat nog dicht bij elkaar, dus het wordt zaak om de duels tegen de ploegen rond ons winnend af te sluiten”, weet de Wevelgemse, die als pupil begon met basketten en bijna haar volledige carrière in Ieper speelt. “Op een jaar Waregem na. Dat was toen we met de Blue Cats naar eerste landelijke zakten. Ik keerde echter snel terug en heb ook niet meteen de ambitie om te vertrekken. Meestal speel ik als forward, maar dit jaar speel ik zowat overal”, lacht Loes. “Met coach Nils Vandewoestyne hopen we de komende jaren verder te bouwen. We hadden de voorbije jaren verschillende trainers en het is goed dat er wat stabiliteit is.” (API)

Zondag 23 februari om 17 uur: Basket SKT Ieper One Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare Two.