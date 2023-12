Limburg United kegelt Oostende uit Beker van België basket

Limburg United heeft zondag landskampioen Oostende uitgeschakeld in de kwartfinales van de Beker van België in het mannenbasket. De Limburgers haalden het in de terugmatch met 70-78 van de troepen van Dario Gjergja, nadat ze de heenmatch met 64-66 hadden verloren. Oostende leidde bij de rust nochtans met 41-33.

Charleroi plaatste zich ten koste van Brussels voor de halve finales. Na de 68-68 in de heenwedstrijd, trokken de Henegouwers met 47-43 aan het langste eind in de return.

Bij de laatste vier neemt Limburg United het op tegen Leuven Bears of Luik. Het team van Eddy Casteels versloeg de Luikenaars in de heenmatch met 90-70. Maandag werken Luik en Leuven hun terugwedstrijd af. Charleroi treft ofwel Antwerp Giants ofwel Kangoeroes Mechelen, dat de bekerhouder in de heenmatch met 90-69 klopte. Woensdag staat het tweede duel op het programma in de Lotto Arena.