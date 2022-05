Lifetime Achievement Award voor Oostendenaar Arthur Goethals: “Onvoorwaardelijke steun van mijn echtgenote Rita”

De BNXT League kende een Lifetime Achievement Award toe aan Arthur Goethals, die van 1970 tot 2021 verscheidene functies in het Belgische basketbal vervulde. Het begon bij Torhout Houtland en het eindigde met zes jaar voorzitterschap van de liga tot in 2021. Vandaag neemt Goethals nog enkele taken in het Europees basket op. Een gesprek met een terugblik en een boodschap.

“Deze Lifetime Achievement Award is een belangrijke erkenning op een ogenblik dat het Belgische basketbal hertekend is. Het betekent dat ik kon bijdragen aan de professionalisering van de vernieuwing van het basketbal in België”, reageert Goethals op zijn onderscheiding.

Goethals’ eerste inzet voor het basketbal dateert van 1970. “Met Torhout Houtland had ik een familiale betrokkenheid door mijn schoonbroer, voorzitter Hubert Kyndt. In Oostende had hij trouwens de tapijtenzaak De Boum. In de spelersgroep hadden we veel Oostendenaars. John Deschacht, Luc Storme, Louis Senecaut, Jack Verdeyen en Jules Haeck vormden de tofste bende ooit”, zegt Goethals die als prille twintiger bestuurslid was van Torhout Houtland.

“Met Haantjes Oudenaarde, promoveerden we van tweede provinciale naar tweede nationale. Boegbeeld van het betere Haantjes-team was Patrick Delvinquière, voordien onder meer bij Sunair en Avanti. Bij Haantjes speelde ook mijn zoon Dirk, die echter door een basketblessure voortijdig moest ophouden. Graag denk ik nog terug aan een thuisduel vol spektakel op zondagnamiddag tegen Wilrijk met Willy Steveniers in derde nationale.”

Van Kersschaever

Brouwer Theo Maes haalde Arthur Goethals bij Racing Mechelen binnen. “Ons team had als basis Rik Samaey, Ronny Bayer en Bill Varner. Racing was het eerste Belgisch basketteam dat 100 % professioneel was. We wonnen zes titels op rij en vele cups.”

“We speelden ook de zwaarste en beste Europese campagnes ooit van een Belgische club in de Arenahal in Deurne. Vaak bereikten we de top 16 van de Europabeker van Landskampioenen. Toen kwamen onder meer Real Madrid en Milaan op bezoek. Met Lucien Van Kersschaever had ik de meest hechte samenwerking die ik met een coach ooit had. We noemen mekaar geen ‘vriend’ maar ‘broer’.Lucien coachte eerder trouwens al Torhout Houtland”, zegt Goethals die ook een rol speelde in de transfer van Ronny Bayer van Mechelen naar Oostende, dit in de periode van het Bosman-arrest.

“Ik was de tussenpersoon tussen Theo Maes en Rudolf Vanmoerkerke. Beiden wilden niet met mekaar spreken. Zonder een transferbedrag wilde geen enkele ligaclub meer tegen Oostende spelen. Vanmoerkerke heeft ongeveer hetzelfde bedrag betaald voor Bayer als Maes voordien voor Samaey.”

Goethals nam ook een rol in de nationale ploeg op. Met Leon Wandel en Mark Vanmoerkerke vormde hij een triumviraat. “We slaagden erin de nationale ploeg uit het slop te halen. Zo haalden we gewezen NBA-coach Jack Ramsay als adviseur bij ons. Het was ook het begin van de benaming Belgian Basketball Lions. Op de uitrusting werd dat afgekort tot BBL, de bank die toen onze sponsor was.”

“De leeuw van de Lions leek op de leeuw van Delhaize, eveneens een sponsor van de nationale ploeg. In 1993 kwalificeerden we ons voor het EK in Berlijn: een mooie campagne.”

Lojeski

Op verzoek van Johan Vande Lanotte engageerde Arthur Goethals zich vanaf 2000 bij BC Oostende. “Zo kwam ik bij de club van de stad die me dierbaar is. In het post-Vanmoerkerke-tijdperk bouwden we een nieuwe ploeg, een nieuwe zaal en een succesrijk sportief bilan.”

“De mooiste landstitel van Oostende blijft voor mij die beslissende vijfde finale in 2012 thuis tegen Charleroi. Lojeski bracht ons met een bom 75-74 voorop, Hamilton miste aan de overzijde twee vrijworpen en Wright plukte de verdedigende rebound”, vertelt Goethals, die met Mechelen (6) en Oostende (8) veertien landstitels mocht vieren.

Goethals stopte in 2015 als praeses van Oostende om voorzitter van Pro Basketball League te worden. “De functie van ligavoorzitter met die van clubvoorzitter combineren is niet ideaal”, beseft hij. “In samenwerking met algemeen manager van de liga, Wim Van de Keere, die fantastisch werk levert, hebben we tussen 2015 en 2021 Pro Basketball League geprofessionaliseerd en de basis gelegd voor de uitbouw van de BNXT League. De PBL is vandaag nog altijd het kloppend hart van BNXT.”

Sinds 2015 vervulde Goethals ook diverse functies op Europees niveau. Hij zat in de raad van bestuur van FIBA Europe, hij zetelt nog in de raad van bestuur van Basketball Champions League en sinds vorig jaar is hij strategisch adviseur voor het bestuur van de ULEB, in het bijzonder als steun voor Tomas Van Den Spiegel.

Evolueren

Het valt op dat Goethals bij verschillende clubs en in diverse functies actief geweest is. “Dat had veel te maken met mijn professionele verantwoordelijkheden naast het basketbal en mijn woonplaatsen”, zegt Goethals die CEO van Delhaize was. “Het evolueerde ook van betrokkenheid tot verantwoordelijkheid. Aanvankelijk lag de klemtoon eerder op het commercieel- en marketingbeleid. Uiteindelijk verschoof dat accent naar de strategie en de professionalisering”, vertelt Goethals, die een strategie uitwerkte met specifieke basiswaarden.

“Twee elementen zijn voor mij altijd heel waardevol: kwaliteit op en naast het veld, resultaten met en door mensen. Kwaliteit genereren beloont altijd zichzelf, zolang het maar in verhouding is tot de ingezette middelen. Resultaten boeken gebeurt door een tomeloze inzet van velen: spelers, coaches, begeleiders en bovenal alle vrijwilligers.”

Voldoening

Goethals’ hobby, het basketbal, is iets anders dan werken. “Deze hobby benoemen als werk is relatief. Als je je inzet om iets te bereiken, kan je dat beschouwen als werk. Vooral is het belangrijk dat het jezelf voldoening geeft op persoonlijk en relationeel vlak. Dat was steeds zo bij mij.”

“Natuurlijk vergt deze inzet om inspanningen die je trouwens ook familiaal deelt. Mijn echtgenote Rita heeft me hierin altijd enorm gesteund. Daarvoor ben ik haar heel dankbaar.”

