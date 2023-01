Lieselot Blancke (Bobcat Wielsbeke): “Met veel vertrouwen richting burenduel met Desselgem”

De dames van Bobcat Wielsbeke gaan met vertrouwen het burenduel tegen Basket Desselgem tegemoet. De ploeg van een van de sterkhouders Lieselot Blancke boekte vorig weekend zijn vierde zege van het seizoen.

Tegen Blue Stars Brugge werd het 59-45. “We vatten de partij aan met heel veel zelfvertrouwen”, opent de 21-jarige Lieselot Blancke. “Dit duel leverde voor mij toch wel de nodige dosis stress op (lacht). Maar we zaten meteen goed in de wedstrijd en onze voorsprong werd stelselmatig uitgediept. Een hoopgevend resultaat, wetende dat we in de heenronde nog met 76-60-cijfers de boot in gingen op hun veld.”

“We kunnen dus met vertrouwen richting het Leiestadion in Desselgem gaan zaterdagavond”, gaat de studente graduaat elektromechanische systemen aan VIVES Kortrijk verder. “Tegen onze buren boekten we onze eerste zege van deze campagne. Daarna is ons spelpeil en vertrouwen alleen maar de hoogte in gegaan. Als we acteren zoals tegen Brugge, dan moeten we huiswaarts kunnen keren met de volle buit.”

Behoud

“Het hoofddoel van de club was ons verzekeren van het behoud als promovendus. Ik zou toch graag in de top tien eindigen, terwijl we nu elfde staan. Ondanks het leeftijdsverschil in de groep gaat het beter en beter. Ik genoot mijn jeugdopleiding bij Waregem maar corona deed me beslissen om het voor bekeken te houden. Na een jaar begon het echter terug te kriebelen en nu ben ik heel blij opnieuw deze mooie sport terug te mogen combineren met muziek”, aldus Blancke.

Zaterdag 28 januari om 18 uur: Basket Desselgem – Bobcat Wielsbeke.