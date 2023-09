Lichtervelde Lions bovende doopvont gehouden

Lichtervelde heeft er een nieuwe sportvereniging bij. Begin september kwamen voor het eerst kinderen van 5 tot 8 jaar samen in de turnzaal van gemeenteschool Beverbos voor een eerste kennismaking met de basistechnieken van basketbal.

“Voorlopig is de jeugdwerking het allerbelangrijkste”, vertelt coördinator Ricardo Naeyaert van Lions. “In een latere fase kunnen we eraan denken om met enkele teams in de jeugdcompetitie te starten. In het seizoen 2024-2025 hopen we met een U8-ploegje in competitie aan te treden, maar dat is geen doel op zich. Eerst moeten we nog samenzitten met de gemeente om een geschikte zaal te vinden waarin competitiebasket kan beoefend worden.”

De nieuwe club werd opgestart onder de vleugels van de Lions Sportclubs, die al een succesvolle werking hebben in Torhout en Zedelgem. “In Torhout en Zedelgem tellen we om en bij de 600 leden. Met Lichtervelde krijgen we er nu een derde broertje bij.”

Gratis proeflessen

“We hebben al heel wat jaren ervaring met het aanbieden van basket en andere sporten en we zijn ervan overtuigd dat het moet lukken om van Lions Lichtervelde een succesverhaal te maken. Vorige week woensdag waren twaalf kinderen aanwezig op de eerste training en we twijfelen er niet aan dat er door mond-tot-mondreclame op de volgende trainingen nog meer kinderen zullen opdagen.”

“We komen wekelijks samen op woensdag van 17 uur tot 18.30 uur. Geïnteresseerden kunnen drie gratis proeflessen volgen voor ze definitief inschrijven. Bij Lions vinden we het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Via onze Lions Foundation helpen we mensen die het financieel moeilijk hebben of die een drempel ondervinden om te sporten. We willen op een laagdrempelige manier kinderen aan het bewegen krijgen”, besluit Ricardo Naeyaert. (PDC)

Inschrijven voor een proefles kan via info@lichterveldelions.be. Meer info op de site.