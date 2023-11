Leuven struikelt bij Kortrijk in BNXT League

Het gepromoveerde Kortrijk heeft zondag in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketbalkampioenschap, weinig moeite gekend met de Leuven Bears. De Kortrijkzanen wonnen met 88-69. Kortrijk voegt zich zo bij Luik, Brussels en Mechelen op de vierde plaats in de voorlopige stand met veertien punten (vijf overwinningen). Leuven staat voorlopig alleen op de achtste plaats met dertien punten.

Na de beslissing van Leuven deze week om de Amerikanen Casey Benson en Chris Vogt te ontslaan reisde de Leuvense ploeg met slechts tien spelers naar de Lange Munte in Kortrijk. Teddy Allen, hun enige vervanger, was namelijk nog niet speelgerechtigd.

De mannen van Christophe Beghin namen vanaf het begin de controle over de wedstrijd en leidden met 22-9 aan het einde van het eerste kwart, dat werd gekenmerkt door een aantal turnovers van Leuven. Onder leiding van Cody Riley (19 punten, 15 rebounds, 3 assists) en Victor Bailey (16 punten) slaagden de bezoekers erin om de schade te beperken in het tweede kwart (24-22). De overwinning van de West-Vlamingen kwam echter nooit gevaar. Integendeel, ze vergrootten hun voorsprong nog verder in de tweede helft. Dit vooral met dank aan De’Vondre Perry (22 punten, 5 rebounds, 4 assists) en Brevin Pritzl (16 punten).

De competitie gaat aanstaande vrijdag verder met wedstrijden tussen Charleroi en Oostende, en Kortrijk en Mechelen.