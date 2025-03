Leider Kortrijk rekent vlotjes af met Bergen

In de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, heeft competitieleider Kortrijk zich woensdag niet laten verrassen door middenmoter Bergen. De Spurs hadden in eigen huis geen kind aan de Henegouwse tegenstander en wonnen met 92-61.

Kortrijk was over de hele wedstrijd baas op eigen court. De thuisploeg won elk speelkwart op punten en kende een makkelijke avond. Bergen kon enkel in het eerste en laatste quarter, waarin het zijn achterstand beperkte tot respectievelijk vier en vijf punten, enigszins concurreren. Kortrijk-speler Eric Reed kroonde zich met achttien punten tot topschutter van de wedstrijd.

In de stand behoudt Kortrijk de leiderplaats, die het vier dagen geleden overnam van Filou Oostende. De Spurs zitten na 25 wedstrijden in de reguliere competitie aan 21 overwinningen en vier nederlagen. Nummer twee Oostende heeft twintig keer gewonnen en vijf keer verloren.