Laurent Lhote wordt nieuwe coach van de Merels

Lang zijn ze niet bij de pakken blijven zitten bij KBBC Oostkamp. Kort nadat Gerrit Major te kennen gaf om op het einde van het seizoen de coachfakkel door te geven, kwamen Wim Meiresonne en zijn team al uit bij Laurent Lhote. Die speelde tot vorig jaar nog bij de Oostkampse One.

Er werd toen al gepolst of er een vervolg aan zijn verblijf kon worden gebreid. Er kwam rond dezelfde tijd vorig jaar echter geen overeenkomst uit de bus. “Ik was op het einde van het seizoen geblesseerd en we vonden geen vergelijk over een nieuwe overeenkomst”, herinnert Lhote zich. “Wel werden er al verkennende gesprekken gevoerd toen ik er nog speelde om bijvoorbeeld als assistent op de bank plaats te nemen. Dat zat dus al een tijdje in mijn achterhoofd, maar toch overviel het mij nog. Ik wilde echter graag nog een jaartje extra op het parket staan en die kans kreeg ik bij Zwevezele.”

Hoogste niveau

“Daar zal mijn spelerscarrière dan ook eindigen, liefst met de promotie. Maar dan is het goed geweest. Ik kan niet klagen”, aldus de zopas 40 jaar geworden spelverdeler. Bij Oostende kende ik vijf mooie jaren als prof, met twee titels op het hoogste niveau en de Europese ervaringen. Dat is een nóg hoger niveau dan hetgeen we in ons land kunnen bereiken. Na mijn passage bij Oostende ben ik hier trouwens blijven hangen. Ik leerde hier mijn vrouw kennen en behaalde het leraarsdiploma Frans-wiskunde.”

Tussen en boven

Dat diploma zou trouwens terzijde wel eens van pas kunnen komen, wanneer hij tussen en boven de Oostkampse spelers wil staan. “Ik ben vooral een coach die naar de spelers wil luisteren. Uiteindelijk moeten zij zich goed voelen op het terrein. Coach en spelers moeten één geheel vormen om tot de beste resultaten te komen. Dat ik met enkele van die jongens tot vorig jaar nog samenspeelde, mag en zal geen probleem zijn.” (MD)