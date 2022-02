Laurent Lhote (Oostkamp One): “Ik ben als het ware het verlengstuk van de coach”

Eerder onverwacht verloor Oostkamp One de derby tegen KB Gistel/Oostende One van coach Kris De Pauw. Daardoor missen ze de kans om naar de tweede plaats op te klimmen. Toch willen de Merels weer met de zege aanknopen en revanche nemen voor de nederlaag in de heenwedstrijd tegen Vilvoorde.

Het zag er nochtans goed uit, vorige zondag in de Koninklijke Stallingen in Oostende. Bij de rust leidden de Merels nog met 32-37, maar in het derde en vierde quarter kwamen ze telkens zelf niet verder dan 10 schamele puntjes, terwijl de jonge garde van Kris De Pauw respectievelijk 21 en 23 punten liet optekenen.

“We hadden inderdaad een redelijk goed gevoel”, blikt Laurent Lhote terug, “maar de vermoeidheid sloop rapper dan gedacht in de rangen en het gebrek aan rotatiemogelijkheden zorgden na de rust voor te groot verval.”

Onvolledig

“Als we ook maar een paar keer voltallig zouden kunnen zijn”, sakkert hij. “Zoals bekend missen we Renzy Berquin voor de rest van het seizoen, maar de voorbije weken moesten we het ook zonder zijn broer Cedric doen en daarbij kwamen nog de pas beëindigde quarantaines van Stijn Zutterman en mezelf, zodat we te weinig samen konden trainen en te weinig weerbaarheid hadden.”

Volgens Lhote is er echter nog niets verloren: “Het seizoen duurt nog heel lang en we hebben nog vijf wedstrijden in te halen. Alles kan nog, ook die beoogde tweede plaats. Tegen Vilvoorde zullen we bovendien gemotiveerd aan de opworp komen. We leden er in de heenronde een kleine nederlaag en willen de Brabanders terugpakken. Het revanchegevoel is als het ware dubbel, na de nederlaag van vorige zondag.”

Toekomstvisie

Als 38-jarige verzamelde de leraar wiskunde ondertussen de meeste speelminuten van het hele team. “Ik ben als het ware het verlengstuk van de coach; ik probeer de organisatie op het terrein te regelen en begeleid de jongeren naar een hoger niveau. Ook volgend seizoen hoop ik die rol te kunnen vervullen, want de ploeg kan nog hogerop. Bijna iedereen tekende ondertussen bij en dat bevordert de continuïteit. Als we een vervanger vinden voor Renzy Berquin, wiens baskettoekomst onzeker is, en we kunnen onder de korf wat body toevoegen, dan mag Oostkamp met gezonde ambitie naar boven lonken.”

Een eigen coach-carrière houdt Lhote nog even af: “In het weekend spelen ook mijn dochters Loïse en Enora basketbal en daar wil ik zoveel mogelijk bij zijn.”

(MD)