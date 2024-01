Laurent Lhote is nieuwe coach van Oostkamp One: “We kiezen voor jonge en ambitieuze trainer”

Amper een goede week nadat Gerrit Major te kennen gaf om volgend seizoen andere uitdagingen te zoeken, heeft basketploeg Oostkamp One al een nieuwe coach. Laurent Lhote zal vanaf volgend seizoen de Merels leiden.

De keuze voor Lhote mag verrassend lijken, ze past nochtans perfect in de visie die ze bij Oostkamp al enkele jaren aanhangen: jonge mensen kansen geven, zowel aan spelers op het terrein als aan coaches ernaast. “Met onze keuze voor Laurent Lhote kiezen we voor een jonge en ambitieuze coach, die zijn strepen op het veld al behaalde als topspeler en ook bij ons als ex-speler erg gewaardeerd werd. Bovendien is hij pedagogisch geschoold als leerkracht, zodat hij ons volle vertrouwen krijgt”, aldus sportief manager Wim Meiresonne.

Momenteel is Lhote nog aan de slag als speler van Zwevezele, waar hij mee het mooie weer maakt (Zwevezele staat tweede in eerste provinciale) en er als guard de lijnen uitzet. (MD)