Lander Stroobandt extra jaar bij Red Sharks Koekelare: “30-jarige carrière afsluiten met nieuwe titel zou mooi zijn”

Lander Stroobandt van de Red Sharks Koekelare kondigde enkele weken geleden zijn afscheid aan als basketbalspeler. Hij verlaat de ploeg echter niet want hij zou trainer worden van de nieuwe Heren Two. Vorige week is echter verandering gekomen in die plannen. “Ik heb beslist om er toch nog een jaartje als speler bij te doen. Dan heb ik in totaal 30 jaar carrière gehad”, zegt Lander.

Dit seizoen kwam Lander aan als nieuwkomer bij de Red Sharks, nadat hij voorheen bij Oostkamp, Koksijde en Zedelgem speelde. Het is echter duidelijk dat het niet zijn laatste seizoen wordt bij de club: “Ik kende hier enkele spelers en het project sprak me aan, dus koos ik voor Koekelare. Het is echt een warme, familiale club. Daarom speelt mijn oudste dochter er dit seizoen ook. Ik merkte meteen dat ik bij deze club graag iets wou bereiken.

En dat deed Lander ook. Hij werd dit seizoen kampioen met de senioren en besliste om te stoppen. “Organisatorisch leek het niet verder haalbaar om speler te blijven, dus besloot ik dat dit mijn laatste seizoen werd. Maar ik heb vorige week samengezeten met de coach en dan hebben we besloten dat ik er toch nog een jaartje bij doe als speler. Het team is heel hecht en het is leuk om hier nog een extra seizoen deel van te kunnen uitmaken.”

Het juiste project

Zijn taak als coach van de Heren Two zal hij vanaf volgend seizoen ook beginnen uitvoeren. Daar heeft Lander veel zin in: “Ik had altijd wel het gevoel dat ik trainer wou worden, maar het was wachten op het juiste project. Hier bij Koekelare heb ik dat gevonden. Het is de bedoeling om de jeugd de kans te geven zich te blijven ontwikkelen.”

Snel en attractief

Als coach heeft Lander een duidelijke visie. “Ik wil snel en attractief basketbal spelen, met de focus op defense. Met de groep kunnen we hopelijk volgend seizoen de top drie ambiëren. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van blessures en andere factoren.” Als speler bij Heren One wil hij graag in schoonheid afsluiten: “We hopen weer voor de titel te gaan in 3de provinciale. Het zou heel mooi zijn om zo mijn 30-jarige carrière te kunnen afsluiten.”

(Klaas Bylo)

Zaterdag 22 maart om 18 uur: BT Kortemark – Red Sharks Koekelare