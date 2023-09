Kyra Billiaert staat met Basket Waregem tegenover ex-ploeg

De Roeselaarse Kyra Billiaert opent dit weekend de nieuwe competitie met ION Basket Waregem tegen haar ex-ploeg Kangoeroes Basket Mechelen, in de hoogste klasse van het damesbasketbal. “Meteen stevig om mee te beginnen”, klinkt het.

Vorig weekend oefende ION Basket Waregem nog op het veld van Phantoms Boom. Het werd een duidelijke 56-74-zege voor de ploeg van de 21-jarige Kyra Billiaert, die hoge ogen gooide. “Dit is een uitslag die je niet meteen zou verwachten. Maar we waren klaar om te spelen”, vertelt de studente kine. “De shotjes gingen vlot binnen en defensief zat het goed. De scores kwamen van iedereen en de snelheid zat erin. Deze laatste oefenmatch heeft ons alvast een goed gevoel.”

“Dit seizoen neem ik een nieuwe rol aan in de ploeg”

Kyra laat zich alvast opmerken tijdens de voorbereiding. “Coach Frederic Claessens heeft me een andere rol toebedeeld dan vorig seizoen. Ik neem meer initiatief en stuur de jongeren bij. Bij aanvang van de oefencampagne had ik schrik omdat enkele sterkhouders vertrokken waren en we een heel jong team hebben, maar met ons jeugdig enthousiasme zouden we wel eens kunnen verrassen”, stelt Kyra.

Niets te verliezen

“Het doel moet de playoffs halen zijn. Dat van de coach is progressie maken en groeien gedurende het seizoen. We mogen niet te snel proberen spelen en een goed evenwicht vinden. Ik heb er alvast een goed gevoel bij.” Kyra gaf haar visitekaartje af tijdens de voorbereidingswedstrijden. “Ik voel me hier nog meer dan vorig seizoen op mijn plaats en ben heel gedreven. We beginnen de competitie tegen mijn ex-ploeg Kangoeroes Mechelen. Heel stevig om mee te beginnen, maar we hebben niets te verliezen. Iedere match moet gespeeld worden en we mogen niet bang zijn om ons spel te spelen”, klinkt het.

Jeugdige ploeg

“Ik begon op zesjarige leeftijd met het spelletje bij Wytewa Roeselare. Tot mijn 15de speelde ik met een dubbele licentie bij SKW en Wytewa. Na drie jaar SKW en een jaar Kangoeroes was het tijd voor iets nieuws. Dit is nu mijn tweede seizoen bij Waregem. We zijn een jeugdige ploeg met heel wat kwaliteit en een mooie toekomst voor zich”, besluit Kyra Billiaert.

Zaterdag 23 september om 20.15 uur: Ion Waregem Kangoeroes Basket Mechelen.

(ELD)

