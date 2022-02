Kyra Billiaert ruilt Kangoeroes Mechelen voor ION Basket Waregem

De Roeselaarse Kyra Billiaert is de eerste nieuwe aanwinst voor ION Basket Waregem voor volgend seizoen.

Basket Waregem kondigde met trots aan dat Kyra Billiaert zijn eerste versterking is. De studente Kinesitherapie in Gent is dan ook bijzonder opgetogen. “Toen ik een gesprek had met coach Frederic Claessens en Sportief Manager Caroline de Roose heb ik niet lang moeten twijfelen”, verteld Kyra.

Visie

“Al vlug was duidelijk dat hun visie mij aansprak. Waregem is een mooie club met ambitie die gekend staat voor zijn uitmuntende jeugdopleiding. Ook voor mij zal dit nog een mooie leerschool zijn bij deze familieclub. Vorige week onderging ik een operatieve ingreep voor een compartimentsyndroom aan mijn onderbenen. Een vlies zeg maar dat rond mijn spieren te klein was, werd nu doorgesneden.”

“Een revalidatie die me twee maanden van het basketveld zal houden. Toch zal ik niets van de pre-season voorbereiding moeten missen. De combinatie met mijn studies in Gent zal nu ook beter haalbaar zijn.”

De 19-jarige shooting guard begon haar basketbal carrière op vijfjarige leeftijd bij Wytewa Roeselare. Elf jaar later ruilde Kyra Roeselare voor Sint-Katelijne-Waver, die sinds dit seizoen de fusie aanging met Kangoeroes Mechelen.

Waregem kondigde eerder al een verlengd verblijf aan van Emma Vindevogel, Nastja Claessens, Saar Bogaert en Sanne Desplenter.

(ELD)