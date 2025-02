Kyara Linskens wordt een teamgenote van Julie Vanloo bij WNBA-ploeg Golden State Valkyries

Kyara Linskens is de volgende Belgian Cat in de WNBA. De 28-jarige center zette haar handtekening onder een overeenkomst bij de Golden State Valkyries, de nieuw opgerichte ploeg die ook al Julie Vanloo contracteerde. De Amerikaanse club maakte woensdag de komst van de West-Vlaamse bekend.

Linskens (1m93) koos in september nog voor een opvallende nieuwe uitdaging bij het Russische Dynamo Kursk, een stad in oorlogsgebied. Ze maakte de overstap van het Franse Lattes-Montpellier. Eerder was ze ook al in Rusland actief bij Enisey Krasnoyarsk (2019-2020) en Nadezhda Orenburg (2021-2022). In eigen land speelde ze voor Sint-Katelijne-Waver (2012-2016), Castors Braine (2016-2018) en Namen (2018-2019). Tussendoor was ze ook aan de slag bij het Tsjechische Nymburk (2017-2018), het Poolse Gorzow Wielkopolski (2018-2019) en het Italiaanse Magnolia Campobasso (2020-2021).

Met de Golden State Valkyries begint ze aan haar eerste avontuur in de WNBA. Linskens wordt de zevende Belgische in de WNBA, na Ann Wauters, Emma Meesseman, Kim Mestdagh, Hind Ben Abdelkader, Julie Allemand en Julie Vanloo. Die laatste was vorig seizoen de enige Belgische, bij de Washington Mystics. In december raakte al bekend dat Vanloo, die in Europa uitkomt voor het Turkse Galatasaray, dit jaar in de WNBA zal spelen voor de Golden State Valkyries. Die plukten haar bij een zogenaamde ‘Expansion Draft’ weg uit Washington.

De Golden State Valkyries hebben dezelfde eigenaar als NBA-ploeg Golden State Warriors en zullen hun thuiswedstrijden ook in dezelfde zaal spelen, het Chase Center in San Francisco. De Valkyries maakten woensdag ook de komst van de Française Janelle Salaün en de Australische Chloe Bibby bekend.

Het nieuwe seizoen in de WNBA gaat van start midden mei en loopt tot in oktober. De reguliere draft vindt plaats op 14 april. New York Liberty is de uittredende kampioen. De Golden State Valkyries vervoegen de competitie als dertiende ploeg.