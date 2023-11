Kristof Vandenkerckhove wil in schoonheid afscheid nemen

Misschien went het voor sommigen, maar niet voor iedereen. Verwierf Avanti Brugge de voorbije jaren meerdere titels met spectaculair overwicht, dan is dat dit jaar voor de Two-ploeg absoluut nog geen garantie. Het team van coach Dries Allemeersch staat weliswaar aan de leiding in tweede provinciale, maar er lijken dit keer echte kapers op de kust.

Voor Kristof Vandenkerckhove is het nog geen uitgemaakte zaak: “Enkele weken geleden verloren we zwaar van Tielt na een totale off-day. Bovendien speelden we toen niet met onze sterkste ploeg, want als we op verplaatsing spelen en de One-ploeg speelt op hetzelfde ogenblik, dan staan we de jonge talenten af. Daarnaast sukkelen meerdere spelers met diverse blessures en missen we meestal wel één of meerdere ervaren seniors.”

Bekerdroom

Dat geldt niet voor Vandenkerckhove (41) zelf. “Ik kan absoluut niet klagen en werd in mijn hele carrière nooit met een zware blessure geconfronteerd. Soms zeggen ze wel eens dat ik de enige veteraan ben die nog recht loopt. Maar na dit seizoen is het echt voorbij. Het zit al meerdere jaren in mijn hoofd en mijn twee kinderen hebben recht op een vader die meer thuis is. De ambitie is om een mooi einde aan die loopbaan in het basketbal te breien, een nieuwe titel te behalen en ver te geraken in de bekercompetitie. Van dat laatste hou ik wel: het is weer eens een andere dimensie en je speelt wedstrijden op een hoger niveau. Hoewel het moeilijk wordt, zou ik graag eens een finale winnen.”

Tegen de buren van Sijsele

In de competitie wacht eerst nog Sijsele, een ploeg waar Vandenkerckhove twee keer speelde. “Het is alweer tien jaar geleden dat ik er vertrok, maar het blijft de club van mijn opleiding. Volgens de ranking een absoluut haalbare kaart en wellicht een nieuwe gelegenheid om goed te roteren en enkele spelers de nodige rust te gunnen.” (MD)