Kristof Demey (Racing Brugge Three): “Hopelijk zijn we nu eindelijk vertrokken”

Niet alleen de coronapandemie zorgt bij Racing Brugge Three voor een onregelmatig seizoen. De ploeg wisselt onverklaarbare mindere dagen af met opmerkelijke prestaties. Dat leidt bij coach Kristof Demey tot meerdere denkoefeningen en overpeinzingen.

Na de overwinning tegen Zedelgem Two en de forfaitbonus van afgelopen weekend hoopt de Brugse coach op nieuw puntengewin. Dat een nieuwe overwinning er tegen Oedelem Three zou moeten komen, geeft een extra piment aan de komende partij, want in het verleden was Demey daar ook al aan de slag.

“Dat ik er in minder prettige omstandigheden vertrok, is ondertussen verteerd. Integendeel, ik heb er nog veel vrienden en het is altijd prettig om mekaar weer eens terug te zien.”

Onder de verwachting

“Hopelijk zijn we nu eindelijk vertrokken”, voegt hij eraan toe, “want tot nu toe beleven we een heel vervelend jaar. Door corona hadden we periodes met en zonder basket, met en zonder publiek en werden wedstrijden soms in extremis uitgesteld. Daarnaast is de ploeg zeer onregelmatig in zijn prestaties.”

“De ene week verliezen we zonder dat ik er een verklaring voor vind, maar op andere momenten leggen we de sterkste ploegen het vuur aan de schenen. Het gevolg daarvan is dat we niet staan waar we moeten staan. Reken enkele nederlagen met vijf puntjes of minder bij de overwinningen en je krijgt een totaal ander beeld.”

“Het seizoen begon nochtans hoopgevend met kleine nederlagen, onder andere tegen Oedelem Three. Ik hoopte toen nog dat we hoger mochten mikken.”

In tegenstelling tot tal van ploegen, zelfs in de hogere reeksen, beschikt Demey over een ruime kern van maar liefst 18 spelers. “Tot aan de vijfde golf betekende dat dat er steeds 10 tot 14 spelers op de training aanwezig waren. Mijn intentie om iedereen zoveel mogelijk te laten spelen, kwam er daardoor niet altijd uit.”

Verklaring

“Maar een verklaring voor alle puntenverlies vind ik niet meteen, hoezeer ik er ook over pieker. Een betere afwerking en meer inzet hadden ons ongetwijfeld aan een hogere plek in het klassement kunnen helpen.”

“Tegen Oedelem vertrekken we vanuit een stevige defence, want daarmee win je wedstrijden. We hebben er in principe de mannen voor. Laat ons hopen dat het er deze keer goed uitkomt”, besluit hij Demey.

(MD)