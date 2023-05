Kris De Pauw met onmiddellijke ingang aan de kant geschoven bij KBGO One

Geen Kris De Pauw meer als coach bij KBGO Finexa Basket@Sea One in Top Division Two afgelopen weekend. Hij werd vorige week woensdag aan de kant geschoven bij de kustploeg. Gaëlle Bouzin, assistent bij Filou Oostende, neemt de coaching tot het einde van het seizoen waar.

Het gerucht stak afgelopen vrijdag de kop op in de wandelgangen en werd bevestigd door Kris De Pauw. Hij wenst echter niet te reageren op de feiten. Jurgen Van Praet van Filou Oostende doet dat wel. “Gelet op de voorbereidingen voor volgend seizoen is er geopperd om met de coaches en vooral spelers van volgend seizoen de rest van de weinige wedstrijden af te werken”, klinkt het.

Want er staat nog heel wat op het programma. “De resterende twee matchen in Top Division Two worden door Gaëlle Bouzin gecoacht. De U21 en U18 spelen de Final Four onder leiding van Dario Gjergja, gesteund door coach Maarten Caron. We spelen eind deze maand ook nog een toernooi in Groningen. Deze week komen ook nog een zestal testers langs in Oostende. Alles in functie van volgend seizoen dus en de juiste selectie van de Coretec Academy voor het seizoen 2023-2024.

Binnenkort komt er ook meer nieuws over de nieuwe coach voor volgend seizoen, de spelers die blijven en heel wat nieuwe spelers uit België, Nederland en Frankrijk.” (BV)