Kortrijk strikt vervanger voor geblesseerde Nick Tomsick

House of Talents Spurs Kortrijk heeft de Amerikaanse shooting guard Brevin Pritzl (27) aangetrokken als vervanger van Nick Tomsick, die vorige week een knieoperatie onderging en enkele maanden in de lappenmand ligt. Dat heeft de club uit de BNXT League maandag bekendgemaakt.

Pritzl speelde afgelopen seizoen voor Leuven Bears. Hij was er in 22 wedstrijden goed voor een gemiddelde van 14,6 punten en 2,7 rebounds. Pritzl trad ook al aan voor het Servische Tamis (2020-21), het Deense Naestved (2021-22) en het Duitse Crailsheim (2023).

Kortrijk, nieuwkomer in de BNXT League, staat met twee zeges in vijf wedstrijden op de negende plaats in het Belgische luik van de Belgisch-Nederlandse competitie. Vrijdag ontvangen de West-Vlamingen Spirou Charleroi.