Kortrijk Spurt Three klaar voor de beker

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs Three zijn na 13 speeldagen nog altijd ongeslagen in tweede landelijke. De ploeg van Maaike Remmerie wil ook schitteren in de beker van West-Vlaanderen.

“Nadat we vorig jaar op de tweede plaats eindigden, wisten we dat we ook dit jaar wel eens goed voor de dag zouden kunnen komen”, vertelt de 40-jarige Zwevegemse. “Na de herindeling van de reeksen hadden we nooit verwacht om het jaar af te sluiten zonder nederlaag. De combinatie tussen jeugd en ervaring is bij ons de goeie mix. We zijn maar met acht kernspeelsters waardoor iedereen tevreden is met de speelgelegenheid. Tussen jong en oud is er wederzijds respect. Als er al eens een training gemist wordt, is dit niet echt een probleem. Iedereen weet wat hij kan in de ploeg en wordt op zijn sterktes uitgespeeld. Stuk voor stuk zijn we belangrijk voor dit team.”

Status behouden

“Het is een feit dat iedereen nu wil winnen van de ongeslagen leider. Het zal moeilijker en moeilijker worden om die status te behouden. Een heel seizoen ongeslagen blijven zou wel de max zijn. Uiteraard willen we kampioen spelen. Een feestje kan er altijd wel bij (lacht). Promoveren kunnen we echter niet. De tweede ploeg speelt al een reeks hoger. Ik denk niet dat de meisjes dat ook willen”, aldus Maaike.

“Ook voor de beker van West-Vlaanderen willen we zover mogelijk geraken. Eind februari spelen we tegen reeksgenoot BC Oostende. Zeker een haalbare kaart. Maar ook voor de beker van Vlaanderen zijn we nog in de running nadat we Kangoeroes Mechelen Two uit eerste landelijke uitschakelden. Op 30 januari nemen we het op tegen G&V Breakpoint Basket Waregem Two uit eerste landelijke. Maar het is vooral de West-Vlaamse beker die ons aanspreekt.”

Jaartje extra?

Ondanks haar 40 jaar is Maaike nog één van de smaakmakers van haar team. “Zolang het fysiek nog gaat, ga ik door. Vorig seizoen had ik meer last van kwaaltjes dan nu. Pas na het seizoen beslis ik of ik er nog een jaartje bij doe. Die beslissing zou wel eens kunnen samenvallen met die van Jasmina Rosseel. Maar daar denken we nog niet aan. Eerst nog wat doelen afvinken dit seizoen”, besluit Maaike Remmerie. (ELD)