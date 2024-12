Kortrijk Spurs wint op bezoek bij Zwolle en blijft zo in het zog van leider Oostende

Kortrijk Spurs heeft zondag gewonnen op bezoek bij het Nederlandse Zwolle in de BNXT League. De Spurs haalden het met 71-89 en blijven zo in het spoor van leider Filou Oostende.

Ondanks het uiteindelijk nog een ruime overwinning werd voor Kortrijk, hadden de Spurs het behoorlijk moeilijk voor de rust. Kortrijk ging de kleedkamer in met slechts twee punten bonus, 40-42. Na rust diepten de Spurs de score uit en werd het toch nog 71-89. Bij Kortrijk waren Eric Reed Jr. (17 ptn) en John Newman (16 ptn) de topscorers.

In de tussenstand is kampioen Oostende nog steeds koploper, met twaalf zeges en twee nederlagen. De kustploeg rekende zaterdag af met Leiden (91-83). Kortrijk volgt vlak in hun spoor.