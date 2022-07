Mathieu Coucke, Gil Dieltiens en Niels Deridder wonnen de Crelan 3×3 Masters op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Onder de naam Suuwy versloegen de youngsters team ‘Team pick and pop’, een Waalse formatie.

Zondag voormiddag kwamen de U13 en U15 al in actie. Na de middag was het de beurt aan de U18 en de U23. Om 15u00 was het uitkijken naar de +U23 Men Elite. Daarin waren de jongens van Suuwy een maatje te groot voor de opgekomen tegenstand. Nadat Mathieu Coucke, Gil Dieltiens en Niels Deridder hun drie poule wedstrijden wisten te winnen waren ze ook in de finale te sterk. Tegen Team pick and pop werd het 11-5 met een hoofdrol voor Niels Deridder.

Graag alles winnen

De Antwerpenaar maakte in het tussenseizoen de overstap van Antwerp Giants naar Kortrijk Spurs. “Als je ergens aan meedoet wil je ook altijd winnen hé”, verteld de 21-jarige Deridder. “Op zich is dit niet belangrijk, maar de sportman in mij wil graag alles winnen. Het was voor het eerst dat ik met twee van mijn nieuwe ploegmaats van bij de Spurs mocht spelen. Het was ideaal om hen beter te leren kennen. Een nieuwe ervaring met nieuwe mensen.”

“Nadat ik bij de Giants niet meer in de kern zat volgend seizoen was de keuze voor Kortrijk voor de hand liggend. Natuurlijk speelde coach Christophe Beghin een grote rol in deze overstap. Het project en de ambitie van de club om naar de BNEXT league te promoveren maakte die keuze gemakkelijk. Ik wil vooral individueel sterker worden van buitenuit. En natuurlijk kampioen spelen.”

Sterke finale

“Ook Mathieu Coucke speelde een sterke finale. “Wij zijn nu eenmaal competitief ingesteld, en dan wil je winnen”, zegt de 21-jarige Kortrijkzaan. “3×3 is toch een ander spelletje dan 5 tegen 5. Maar dit was de ideale gelegenheid om al eens met Niels op het veld te staan. Nu zie je al dat hij vooral inside moeilijk te stoppen zal zijn.”

“Het wordt uitkijken naar de nieuwe competitieformule in TDM1. Er zullen in ieder geval meer derby’s zijn in de eerste ronde. Ik ben me nu goed aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Het is al even belangrijk om in het off-season hard te werken. De finale van de 3×3 later deze maand? Daar zullen we niet bij zijn. We starten dan al met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Eigenlijk mochten we nu ook niet meedoen, maar voor eigen publiek en omdat we al ingeschreven waren uiteindelijk wel”, besluit Mathieu met de glimlach.

