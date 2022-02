Kortrijk Spurs wil met topcoach aansluiten bij damestop: “Philip past perfect bij ons”

Basketbalcoach Philip Mestdagh is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van de damesploeg bij House Of Talents Spurs. De meervoudige coach van het jaar tekende een overeenkomst voor drie jaar.

Met de aanstelling van de 59-jarige Philip Mestdagh, ex-coach van de Belgian Cats, maakt House Of Talents Spurs zijn ambities duidelijk. Voorzitter Steve Rousseau is alvast opgetogen met de komst van de Ieperling. “Ik ben inderdaad heel content met de komst van Philip”, glundert de Kortrijkzaan.

“Bij mijn aanstelling maakte ik duidelijk dat we ook met de dames een gezonde ambitie mogen en willen hebben. Dat was dit seizoen al te zien toen we twee Amerikaanse speelsters aantrokken. Nu willen we verdergaan op dit elan. In een goeie week was de deal in kannen en kruiken. Waarom deze keuze?”

Topcoach

“Sportief kan hij een serieus palmares voorleggen, wat wil zeggen dat hij een topcoach is. Philip nam twee jaar geleden zelfs onze U14 op vrijwillige basis onder zijn vleugels. Fantastisch, toch? Ik heb zelfs nog tegen hem gebasket. Na alles wat hij bereikt heeft, past hij perfect in de visie van de club.”

“Het is logisch dat we geen samenwerking aangaan om weer voor die zesde plaats te gaan, hé. Een plek in de top drie of vier moet het doel zijn. Er is tijd om te bouwen, daarom ook dat we opteerden voor een overeenkomst van drie jaar. We gaan investeren en ons inzetten voor die top vier, maar je weet nooit wat er nog meer mogelijk is, hé? Aan hem om de ploeg uit te balanceren en de juiste vibe te brengen. Met de sportieve cel, met Sarah De Clerck als Sportief Manager, moeten we nu de oefening maken wat er moet gebeuren.”

“Eerst moet er nog met de huidige kern gesproken worden, daarna pas kan er met andere speelsters gesproken worden. Maar ik wil benadrukken dat we dit seizoen nog het maximale willen halen uit de huidige kern. Met Sarah De Clerck was er alvast een eerste goeie samenwerking, een positieve ervaring”, aldus Steve Rousseau.

Focus

“Stap één is alvast gezet naar volgend seizoen toe”, zegt Sarah De Clerck, vanaf volgend seizoen Sportief Manager. “De tweede stap is praten met de huidige kern, wat hun ambities zijn. Daarna zal de nieuwe coach zijn voorkeur uitspreken. Ik heb de algemene indruk dat er dit seizoen heel snel gesproken wordt met speelsters van allerhande teams. Het zal een combinatie zijn van huidige speelsters en een aantal nieuwe, waarvan hopelijk een tweetal buitenlandse. Er zal tweemaal daags getraind worden en er zal jeugd geïntegreerd worden, wat zeker belangrijk is. Maar de focus moet nu eerst gaan naar de huidige ploeg, de ploeg met Benny Mertens aan het roer”, besluit Sarah De Clerck.

